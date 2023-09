Podrška Slovenije EU integracijama Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Slovenije je posvećana tome da bilateralno i unutar Evropske unije (EU) nastavi da afirmiše politiku proširenja i pruža ekspertsku i političku podršku evropskim integracijama Crne Gore i regiona, poručio je specijalni izaslanik Slovenije za Zapadni Balkan Anžej Frangeš.

Iz Demokratske partije socijalista (DPS) saopšteno je da se vršilac dužnosti predsjednika te stranke Danijel Živković sastao sa Frangešom, koji boravi u Crnoj Gori.

Sastanku je, kako su naveli, prisustvovala i ambasadorka Slovenije u Crnoj Gori Bernanda Gradišnik.

„Frangeš je potvrdio posvećenost Slovenije da, bilateralno i unutar EU, nastavi da afirmiše politiku proširenja i pruža ekspertsku i političku podršku evropskim integracijama Crne Gore i Zapadnog Balkana“, kaže se u saopštenju.

Živković je, kako se navodi, pozdravio posvećenost Slovenije evropskoj perspektivi Crne Gore i Zapadnog Balkana.

„Akcentujući ulogu i značaj buduće Vlade koja Crnu Goru treba da približi EU i ojača socio-ekonomski status građana, on je istakao da nijedna Vlada bez DPS-a ne može biti ni stabilna ni jaka ni dovoljno odgovorna u pogledu isporučivanja rezultata građanima i ispunjavanja obaveza na evropskom putu“, kaže se u saopštenju.

