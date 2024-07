Podrška Mađarske za ispunjavanje mjerila iz Poglavlja 27

Podgorica, (MINA) – Razmjena iskustava Mađarske i Crne Gore važna su za ispunjavanje mjerila iz Poglavlja 27, poručeno je na sastanku ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimira Martinovića i državne sekretarke u mađarskom Ministarstvu energetike, Aniko Rais.

Martinović je istakao da je Ministarstvo na polju zaštite prirode posebno angažovano na realizaciji završnih mjerila Akcionog plana pregovračkog Poglavlja 27, kao i da će nastaviti na mapiranju staništa Natura 2000.

On je kazao da je u toku izrada Nacionalne strategije biodiverziteta, koja će, kako je rekao, u potpunosti prenijeti ciljeve koji se odnose na obavezu zaštite 30 odsto kopna i 30 odsto mora.

“Moram istaći i da su usvojeni brojni zakoni koji će u velikoj mjeri uticati na ispunjavanju završnih mjerila iz Poglavlja 27”, rekao je Martinović i dodao da sa aspekta regionalne saradnje i sagledavanja postavljenih ciljeva Vlada i Ministarstvo iskazuju otvorenost za saradnju i razmjenu iskustva.

On je naglasio da bi za Crnu Goru bilo od izuzetnog značaja pomoć za uspostavljanje mjera sprečavanja otpada i donošenje programa iz te oblasti.

Iz Ministarstva je saopšteno da su sagovornici istakli značaj održivog razvoja, naglašavajući potrebu za pronalaženjem balansa između ekonomskog napretka i zaštite okoline.

„Želimo da osiguramo efikasnu zaštitu okoline, jer vjerujemo da to direktno doprinosi ekonomskom razvoja. Naša iskustva i znanje rado ćemo podijeliti sa Crnom Gorom, kako bismo zajedničkim snagama postigli još bolje rezultate”, kazala je Rais.

Sagovornici su se usaglasili da je podizanje ekološke svijesti među mladima jedan od ključnih koraka ka dugoročnom očuvanju prirodnih resursa.

„Mlade generacije su budućnost naše planete, i važno je da im prenesemo prave vrijednosti i znanja o očuvanju životne sredine. Spremi smo da podržimo Crnu Goru u ovom procesu, dijeleći naša iskustva i primjere dobre prakse“, poručila je Rais.

Ona je istakla značaj te saradnje za Crnu Goru, koja je nedavno usvojila Zakon o upravljanju otpadom, kao i niz drugih zakona koji su značajni za ispunjavanje mjerila iz Poglavlja 27.

Prema riječima Rais, efikasno upravljanje otpadom je ključni element u zaštiti životne sredine.

“Mađarska je prošla kroz slične procese i spremni smo da pružimo podršku Crnoj Gori u implementaciji zakona i unapređenju praksi u ovoj oblasti“, dodala je Rais.

