Podignuta optužnica zbog nasilja u porodici

Podgorica, (MINA) – Državni tužilac u nikšićkom Osnovnom državnom tužilaštvu (ODT) predao je optužnicu Osnovnom sudu u Nikšiću protiv Ž.B. zbog krivičnog djela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici.

Kako je saopšteno iz ODT-a, tužilac je predložio produženje pritvora Ž.B.

„Iz dokaza prikupljenih u izviđaju proizilazi osnovana sumnja da je Ž.B. 27. maja, u porodičnoj kući u Nikšiću, primjenom nasilja nanio povrede članovima svoje porodice, supruzi i kćerki“, kaže se u saopštenju.

