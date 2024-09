Podgorički osnovci obilježili Evropski dan jezika sa ambasadorima

Podgorica, (MINA) – Učenici podgoričke Osnovne škole “Savo Pejanović” učestvovali su danas na neformalnoj jezičkoj radionici i druženju sa ambasadorima, organizovanim povodom Evropskog dana jezika.

Radionicu su organizovali Ministarstvo evropskih poslova, Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija i Evropska kuća, a uz finansijsku podršku Evropske unije (EU) kroz projekat EU4ME.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova, osnovci su se družili sa ambasadorima Austrije, Francuske, Italije, Mađarske, Njemačke, Rumunije, Slovačke, Slovenije i Ujedinjenog kraljevstva, kao i otpravnicom poslova u Ambasadi Poljske i savjetnikom u Ambasadi Holandije.

Ministarka evropskih poslova Maida Gorčević kazala je na otvaranju da se Evropski dan jezika obilježava širom Evrope s ciljem promocije bogatstva evropskih jezika i kultura.

Ona je podsjetila da u Evropi ima oko 220 izvornih jezika, a da u EU postoje 24 službena jezika.

“Onog trenutka kada Crna Gora postane članica EU, crnogorski jezik postaje službeni jezik Unije, a djeca postaju punopravni građani EU sa svim onim mogućnostima učenja, studiranja, putovanja, kao i svi drugi koji žive u EU”, istakla je Gorčević.

Ona je kazala da je sigurna da će djeca, kroz radionicu sa ambasadorima, naučiti i nove riječi.

“Ali ono što bih vam predložila je da i vi njih naučite neke riječi. One neke zanimljive, neke koje sigurno ne koristimo svakodnevno i one koje će sigurno ponijeti u svoje države i govoriti kao nešto što simpatično zvuči, ima lijepo značenje ili nešto što će sigurno ponijeti sa ovog druženja”, kazala je Gorčević.

Ministarka prosvjete nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović je kazala da je odgovornost tog Vladinog resora da omogući mladima pristup bogatstvu jezika, ne samo kako bi stekli vještine za tržište rada, već i da bi postali građani svijeta otvoreni za nova znanja i perspektive.

„Jezik nije samo sredstvo komunikacije, to je most koji povezuje generacije, kulture i tradicije, čuvajući našu prošlost i gradeći temelje za budućnost”, rekla je Jakšić Stojanović.

Kako je dodala, kroz promociju višejezičnosti, njeguje se međukulturni dijalog, razumijevanje i poštovanje među narodima Evrope.

“U Crnoj Gori, zemlji sa višeslojnom kulturnom baštinom, ova vrijednost je temeljna za naš identitet“, poručila je Jakšić Stojanović.

Ambasador EU Johan Satler pozvao je djecu da nastave da uče, istražuju i uživaju u ljepoti jezikā oko nas.

„Proslavljanjem jezičke raznolikosti, slavimo takođe i kulturnu raznolikost. Svaki jezik koji govorimo ili učimo nas vodi ka bližem razumijevanju vrijednosti, muzike, hrane i priča drugih ljudi”, rekao je Satler.

Kako dodao, svaki jezik pokazuje da smo, iako smo svi jedinstveni, dio i veće, zajedničke evropske porodice.

“Zato se EU snažno zalaže za promovisanje višejezičnosti“, kazao je Satler.

U saopoštenju se navodi da su osnovci, kroz druženje sa ambasadorima, obogatili svoje poznavanje stranih jezika i naučili nove izraze na njemačkom, francuskom, holandskom, italijanskom, mađarskom, poljskom, rumunkom, slovačkom, slovenačkom i engleskom jeziku, ali i obogatili svoje znanje o kulturama tih država.

“Ambasadori su od osnovaca naučili riječi i izraze na crnogorskom jeziku”, zaključuje se u saopštenju.

