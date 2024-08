Podgorička lista predala listu za lokalne izbore

Podgorica, (MINA) – Podgorička lista, čiji je nosilac bivši ministar pravde Andrej Milović, predala je danas Izbornoj komisiji Glavnog grada listu za lokalne izbore u Podgorici, koji su zakazani za 29. septembar.

Milović je kazao da su predali dovoljno potpisa da lista bude prihvaćena i odobrena i da se nada da će potvrdu toga dobiti već sjutra.

“Podgorička lista upravo je predala svj izborni program i listu kandidata za predstojeće podgoričke izbore”, rekao je Milović.

On je, kako je saopšteno iz Podgoričke liste, kazao da građanima Podgorice nude moderan program i kvalitetne profesionalce.

“Ključna poruka svim građanima je – Vratimo Podgoricu građanima! Nažalost, Podgoricu su partije otele i naša dužnost i građanska i profesionalna je da vratimo Podgoricu građanima i učinimo je modernom, proevropskom i gradom koji je lijep za život i u kom se svi osjećaju kao u svom domu, a ne kao robovi partija i partijskog sistema”, poručio je Milović.

