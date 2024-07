Podgoričanka uhapšena zbog droge

Podgorica, (MINA) – Cetinjska policija uhapsila je G.R. iz Podgorice, zbog sumnje da je počinila krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su policijski službenici, sinoć oko 21 sat i 40 minuta, na raskrsnici magistralnih puteva Podgorica – Cetinje – Budva, kontrolisali G.R. koja je bila suvozač u automobilu kojim je upravljao M.S.

„Kod nje su pregledom pronađena 43 manja pvc pakovanja sa sadržajem za koji se sumnja da je opojna droga marihuana ukupne mase 27,5 grama, pa je ona uhapšena po nalogu tužioca“, kazali su iz policije.

Kako su dodali, policijski službenici su, na istoj raskrsnici, oko 22 sata i 30 minuta, kontrolisali vozilo marke BMW stranih registarskih oznaka i vozača D.T. (22) iz Podgorice.

„Kod njega je pronađena manja količina materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana, te je sa događajem upoznat tužilac koji se izjasnio da se u radnjama D.T. ne stiču elementi krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti“, navodi se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je protiv D.T. podnijet zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

Kako se dodaje, na istoj lokaciji, oko tri sata i 55 minuta, policijski službenici su zaustavili i kontrolisali putničko vozilo podgoričkih registracija i vozača D.P (21) iz Podgorice.

„Kod njega je pronađeno manje pakovanje sa sadržajem opojne droge kokain, te je i protiv ovog lica, nakon konsultacije sa dežurnim nadležnim tužiocem, podnijeta prekršajna prijava zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS