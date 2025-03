Podgoričanin uhapšen zbog teške krađe u Pljevljima

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su Podgoričanina F.A. (25), osumnjičenog za tešku krađu u Pljevljima, saopšteno je iz Uprave policije.

Iz policije su rekli da su službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad rasvijetlili tešku krađu izvršenu u decembru.

„Službenici pljevaljskog Odjeljenja bezbjednosti identifikovali su kao izvršioca F.A, osobu od ranije poznatu policiji, zbog sumnje da je počinio krivično djelo teška krađa na štetu jedne osobe iz Pljevalja“, kaže se u saopštenju.

Sumnja se da je F.A. iskoristio odsustvo oštećene osobe, popeo se na krov njene kuće, obio balkonska vrata i ukrao više komada zlatnog nakita, četiri ručna sata i laptop.

„U saradnji sa službenicima podgoričkog Odjeljenja bezbjednosti, izvršen je pretres stana koji F.A. koristi u Podgorici i pronađena je određena količina predmeta za koje se sumnja da potiču iz krivičnog djela“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da je F.A. pronađen i uhapšen u Budvi, nakon čega je predat na dalju nadležnost službenicima Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja.

„Prema informacijama kojima policija raspolaže, dio ukradenih predmeta je F.A. prodao u Podgorici, za oko 450 EUR“, naveli su iz policije.

Oni su kazali da je protiv njega Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo teška krađa.

