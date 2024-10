Počinje vakcinacija protiv sezonskog gripa

Podgorica, (MINA) – Vakcinacija protiv sezonskog gripa počeće ove sedmice u svim domovima zdravlja u Crnoj Gori, saopštili su iz Instituta za javno zdravlje (IJZ).

Iz te zdravstvene ustanove su rekli da je glavni cilj vakcinacije smanjenje učestalosti obolijevanja, a prije svega teških formi bolesti, hospitalizacija i smrtnih ishoda među grupama stanovništva koje su u povećanom riziku.

Kako su naveli, vakcinacija se preporučuje osobama starijim od 65 godina, osobama starijim od šest mjeseci sa hroničnim oboljenjima respiratornog sistema, kardiovaskularnog sistema i bubrega, osobama koje se liječe od metaboličkih poremećaja (kao što je šećerna bolest).

“Vakcinacija se preporučuje osobama sa smanjenom funkcijom imunološkog sistema uključujući i osobe sa HIV/AIDS-om, kao i osobama koje imaju transplantirane organe i/ili ćelije, hronično oboljelim osobama koje borave u kolektivnom smještaju”, dodaje se u saopštenju.

Iz IJZ su naveli da se vakcinacija preporučuje i zdravstvenim radnicima i saradnicima, a, kako se dodaje, naročito je bitno da budu vakcinisani zaposleni na odjeljenjima intenzivne njege, neonatalne njege i u stacionarima za hronično oboljele osobe.

Vakcinacija se preporučuje i trudnicama i djeci od šest mjeseci do pet godina.

„I ove godine u Crnoj Gori koristiće se četvorovalentna vakcina koja sadrži antigene odabranih sojeva virusa gripa: tipa A(H1N1), tipa A(H3N2), i dvije linije virusa gripa tipa B“, kazali su iz IJZ.

Prema njihovim riječima, dvije do tri sedmice je potrebno za razvoj imuniteta nakon vakcinacije.

„Vakcinu ne smiju primiti osobe koje su imale teške alergijske reakcije na ranije doze vakcina, odnosno na bilo koji sastojak vakcine“, poručili su iz IJZ.

Oni su naveli da u slučaju da osoba koja treba da se vakciniše trenutno ima neku akutnu bolest sa ili bez visoke tjelesne temperature, vakcinacija će se odložiti do oporavka.

„Vакcinа prоtiv gripа mоžе sе dаti istоvrеmеnо sа drugim vakcinama (vakcina protiv COVID-19, ili sa vakcinama iz redovnog kalendara) pri čеmu sе vаkcinе dајu u rаzličitе екstrеmitеtе“, dodaje se u saopštenju.

Iz IJZ su rekli da je završena distribucija vakcina domovima zdravlja, a da domovi zdravlja putem lokalnih medija obavještavaju stanovništvo o mjestu, vremenu i načinu na koji će biti organizovana vakcinacija protiv gripa u opštinama za koje su nadležni.

Navodi se da je vakcinacija protiv gripa jedina specifična mjera prevencije i najdjelotvornija dostupna mjera kada se radi o sprečavanju teških formi bolesti, hospitalizacija i smrti usljed gripa.

„Nijedna druga mjera prevencije nema ni izbliza takav učinak, tako da je posebno važno da se one osobe koje se nalaze u rizičnim kategorijama jave izabranom ljekaru kako bi se vakcinisale“, dodaje se u saopštenju IJZ.

Iz te zdravstvene ustanove su rekli da će od danas pokrenuti i kampanju koja uključuje distribuciju edukativnih materijala zdravstvenim i ustanovama socijalne zaštite, objave na društvenim mrežama, video materijale i gostovanja ljekara u medijima putem kojih će se stanovništvo informisati o svim apsektima prevencije gripa.

Oni su naveli da su tokom septembra održane i edukacije kako bi se što bolje pripremili za sezonu praćenja gripa i sprovođenje vakcinacije.

Iz IJZ su podsjetili da prošle sedmice započeo i nadzor nad gripom, o čemu će redovno obavještavati stanovništvo putem sajta www.ijzcg.me/grip.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS