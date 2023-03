Početkom aprila Crnogorska bezbjednosna akademija za mlade

Podgorica, (MINA) – Centar za građansko obrazovanje (CGO) raspisao je oglas za studente za učešće u Crnogorskoj bezbjednosnoj akademiji za mlade, koja će biti održana 4. i 5. aprila u Podgorici.

Iz CGO su saopštili da Crnogorska bezbjednosna akademija za mlade nudi široki spektar teorijskih i praktičnih znanja, a sve u cilju jačanja otpornosti mladih na strane maligne uticaje.

Kako su kazali, tokom dvodnevnog intenzivnog i dinamičnog programa, 20 odabranih studenata imaće priliku da od domaćih i međunarodnih stručnjaka i predstavnika relevantnih institucija uči o NATO-u, spoljnoj politici tog saveza, ulozi Rusije na Zapadnom Balkanu.

„Kao i o poziciji vjerskih organizacija u narastajućem ekstremizmu kod mladih i nadležnostima institucija u procesima koji su posebno ranjivi na strane uticaje“, navodi se u saopštenju.

Iz CGO su rekli da će izabrani studenti/kinje imati priliku da uče kako da prepoznaju dezinformacije u tradicionalnim medijima i na društvenim mrežama, identifikuju botove i trolove i nauče kako da provjere informaciju.

Studenti će, kako su naveli, imati priliku da se upoznaju sa osnovnim konceptima sajber bezbjednosti, načinima čuvanja privatnosti u onlajn okruženju, ali i komunikacionom politikom NATO-a u Crnoj Gori.

Iz CGO su kazali da organizator pokriva troškove materijala i osvježenja, ali ne i smještaja i prevoza za izabrane studente.

Oni su naveli da za uspješno pohađanje Akademije učesnici dobijaju diplome.

„Program je otvoren za studente/kinje svih univerziteta i fakulteta u Crnoj Gori, uz naznaku da prednost imaju oni koji pokazuju naglašen stepen društvenog aktivizma“, kaže se u saopštenju.

Iz CGO su rekli da se prijave – CV sa kontakt podacima i motivaciono pismo, šalju najkasnije do 20. marta, do 14 sati, elektronskom poštom na [email protected] i sa naznakom Prijava – CBAM – IME PREZIME.

Kako su naveli iz te nevladine organizacije (NVO), nepotpune prijave, koje ne sadrže CV i motivaciono pismo, neće biti razmatrane.

Iz CGO su kazali da se prva Crnogorska bezbjednosna akademija za mlade organizuje u okviru istoimenog projekta koji sprovodi ta NVO uz podršku NATO Odjeljenja za javnu diplomatiju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS