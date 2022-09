Počeo sastanak predstavnika stare parlamentarne većine

Podgorica, (MINA) – Sastanak predstavnika partija koje su osvojile većinu na izborima 30. avgusta 2020. godine, na kojem će nastaviti pregovore o formiranju nove vlade, počeo je u Skupštini.

Sastanku prisustvuju lideri Demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, poslanici Pokreta za promjene Branko Radulović, Radničke partije Maksim Vučinić i Demokratske Crne Gore Momo Koprivica, Danilo Šaranović i Zdenka Popović.

Na sastanku su i lider Socijalističke narodne partije Vladimir Joković, poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar i izvršni direktor te stranke Zoran Mikić, poslanik Civisa Srđa Pavićević, lideri Prave Crne Gore Marko Milačić, Ujedinjene Goran Danilović i Demosa Miodrag Lekić.

Oni su na sastanku 2. septembra potpisali sporazum kojim je predviđeno da se njihova saradnja bazira na poštovanju izborne volje građana od 30. avgusta 2020.

Sporazumom je predviđen nastavak borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala i onemogućavanje bilo kakvih povrataka Demokratske partije socijalista na vlast, imenovanja u pravosuđu, kao i izbor novog rukovodstva Skupštine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS