Počeo sastanak predstavnika parlamentarne većine

Podgorica, (MINA) – Sastanak predstavnika parlamentarne većine od 30. avgusta 2020. godine, na kojem će između ostalog govoriti o mogućnostima za formiranje nove vlade, počeo je u Skupštini.

Tema sastanka biće i izbor sudija Ustavnog suda, kao i inicijativa za pokretanje postupka za utvrđivanje da li je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović prekršio Ustav.

Sastanku prisustvuju lideri Demokratskog fronta (DF) Andrija Mandić i Milan Knežević, Demosa Miodrag Lekić, poslanici Pokreta za promjene Branko Radulović, Građanskog pokreta URA Miloš Konatar, Socijalističke narodne partije Bogdan Božović i Demokrata Dragan Krapović.

Na sastanku su i lideri Prave i Ujedinjene Crne Gore, Marko Milačić i Goran Danilović, Raničke partije Maksim Vučinić, kao i funkcioner Civisa Zoran Miljanić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS