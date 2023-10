Počela sjednica Skupštine, biraju rukovodstvo parlamenta

Podgorica, (MINA) – Sjednica Skupštine Crne Gore, na čijem dnevnom redu je izbor predsjednika i potpredsjednika najvišeg zakonodavnog doma, počela je u Podgorici.

Prema sporazumu koji su ranije potpisali konstituenti nove vlasti, za predsjednika Skupštine biće izabran Andrija Mandić, lider koalicije Za budućnost Crne Gore, koja će dati podršku novoj vladi.

Iz Pokreta Evropa sad, najbrojnije političke partije u parlamentu, najavljeno je da će njihov kandidat za potpredsjednika Skupštine biti Boris Pejović.

Demokrate su najavile da će Zdenka Popović biti kandidatkinja te stranke za potpredsjednicu parlamenta.

Na dnevnom redu zasjedanja je i izbor predsjednika i članova Administrativnog odbora Skupštine.

Očekuje se da, odmah nakon izbora rukovodstva parlamenta, bude zakazana nova sjednica Skupštine na kojoj bi bila izabrana 44. Vlada Crne Gore.

Mandatar Milojko Spajić u četvrtak je Skupštini dostavio predlog sastava i program rada nove vlade.

