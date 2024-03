Počela rekonstrukcija graničnog prelaza Zupci između Crne Gore i BiH

Podgorica, (MINA) – Rekonstrukcija graničnog prelaza Zupci između Crne Gore i Bosne i Hercegovine (BiH) počela je danas, saopšteno je iz crnogorske Uprave carina.

Navodi se da je rukovodstvo Uprave carina, na čelu sa vršiocem dužnosti direktora Vladimirom Bulajićem, održalo danas sastanak u Trebinju sa rukovodstvom Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH, koju je predvodio direktor Zoran Tegeltija.

Saopšteno je da je sastanak carinskih administracija održan nakon obilježavanja početka radova na rekonstrukciji graničnog prelaza Zupci između Crne Gore i BiH, kao jedne od četiri buduće zajedničke lokacije na kojima ce pod jednim krovom biti granične policije i carinske službe Crne Gore i BiH.

„Na sastanku se razgovaralo o modalitetima ubrzanja carinskih procedura kako bi promet putnika i roba između dvije države bio puno brži, posebno u ljetnim mjesecima, kada je pojačan promet putnika“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su carinske administracije dvije zemlje razgovarale i o poboljšanju kontrolnih aktivnost na ovjeravanju obrazaca za povrat PDV-a stranim državljanima, kako bi se spriječile zloupotrebe instituta povraćaja PDV-a, posebno kad je riječ o kupovini skupocjenih satova i nakita.

„Razmijenjene su informacije i o budućim zajedničkim operativnim akcijama u kojima ce sudjelovati timovi za sprečavanje krijumčarenja Uprave carina Crne Gore i Uprave za indirektno oporezivanje BiH“, navodi se u saopštenju.

Na sastanku je, kako se dodaje, bilo riječi i o Memoranudumu o razmjeni podataka između Uprave carina Crne Gore i UIO, posebno o razmjeni važnih podataka u realnom vremenu na nivou graničnih prelaza.

To bi, kako je saopšteno, doprinijelo boljoj i kvalitetnijoj kontroli rizičnih roba i rizičnih obveznika s jedne strane, te ubrzanju prolaska granične linije građana i urednih privrednika.

