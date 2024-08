Pješadijska četa upućena na vježbu u Njemačkoj

Podgorica, (MINA) – Pješadijska četa prvog bataljona Vojske Crne Gore (VCG) ispraćena je danas na vježbu “Saber Junction 24” u Njemačkoj, na kojoj će biti ocjenjivana borbena spremnost te jedinice po najvišim NATO standardima, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Načelnik štaba Generalštaba VCG, Mitar Klikovac, rekao je, na svečanoj ceremoniji u kasarni “13.jul” u Nikšiću, da vjeruje u sposobnosti i profesionalizam pripadnika čete.

On je naglasio da je učešće pripadnika čete na vježbi od izuzetnog značaja za dalji razvoj i potvrdu operativnih sposobnosti crnogorske Vojske.

“Ohrabruje činjenica da nas baš vi predstavljate na najvažnijoj vježbi VCG u ovoj godini, na kojoj ćemo i realizovati ocjenjivanje borbenih sposobnosti, i ne sumnjam da će i ovaj zadatak, kao i svi do sada, biti izvršen u potpunosti”, istakao je Klikovac.

Prema njegovim riječima, prva pješadijska četa potvrda je da pripadaju zajednici profesionalnih i obučenih članica NATO saveza, na čiju podršku crnogorski građani, saveznici i partneri uvijek mogu računati.

“Vaša posvećenost, požrtvovanost i efikasnost na terenu, koju ste mnogo puta do sad pokazali, doprinosi jačanju ugleda naše vojske i države u međunarodnom okruženju”, rekao je Klikovac.

On je naglasio da su Ministarstvo odbrane i Generalštab svjesni izazova sa kojima se pripadnici VCG susreću, te da svakodnevno rade na njihovom rješavanju, kako bi se životni standardi uslovi za rad podigli na viši nivo.

“Od vas na vježbi se očekuje maksimalna ozbiljnost i profesionalizam, individualno i kolektivno, jer predstavljate sebe, svoju porodicu, Crnu Goru i njenu vojsku, na vježbi koja će okupiti više država članica NATO. Svaki pripadnik ove jedinice je dužan da pruži maksimum svojih sposobnosti, kako bi kolektiv uspješno realizovao zadatak”, kazao je Klikovac.

Iz Ministarstva su kazali da će u okviru vježbe borbenu spremnost pješadijske čete po NATO standardima procijeniće ocjenjivači iz VCG, u saradnji sa ocjenjivačkim timovima saveznika iz Alijanse.

“To će dodatno potvrditi sposobnost i spremnost naših snaga za djelovanje u okviru savezničkih operacija”, navodi se u saopštenju.

Vježba “Saber Junction 24”, koja se odvija pod pokroviteljstvom američkih Oružanih snaga od 25. avgusta do 19. septembra, okuplja 4,5 hiljada pripadnika snaga 11 savezničkih i partnerskih zemalja, kako bi testirali svoju spremnost i interoperabilnost u zajedničkom izvođenju kopnenih borbenih operacija.

