Pitanje evropskih integracija bilo bi riješeno da Vladi nije izglasano nepovjerenje

Podgorica, (MINA) – Pitanje evropskih integracija Crne Gore bilo bi riješeno da aktuelnoj Vladi nije izglasano nepovjerenje u Skupštini, kazao je premijer Dritan Abazović.

Abazović je gostujući na televiziji A plus, rekao da “ne zna šta se to vanredno dešava”, kao i da bi volio da mu neko kaže koji to dio sistema Crne Gore ne funkcioniše.

Upitan da prokomentariše izjavu ministarke vanjskih poslova Slovenije Tanje Fajon koja je kazala da je Crna Gora postala rak rana evropskih integracija, Abazović je rekao da je u pitanju izjava koja je prejaka.

“I tamo se ljudi trude da se politički pozicioniraju. To nije ništa nelegitimno”, kazao je Abazović, prenosi Pobjeda.

On je naveo da je na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu razgovarao sa Fajon i ministrom spoljnih poslova Austrije Aleksanderom Šalenberom.

Prema riječima Abazovića, da je crnogorska javnost imala priliku da čuje Šalenberga, imala bi drugačiju perspektivu.

“Da aktuelnoj Vladi nije izglasano nepovjerenje u parlamentu, pitanje evropskih integracija bilo bi riješeno. Ali svakako, riješiće se istim algoritmom koji sam predložio ranije. Van toga nema ni rješenja u vezi Ustavnog suda”, naveo je Abazović.

On je kazao da je pravo pitanje kome nije odgovaralo što se nije desilo to da pitanje EU integracija bude završeno.

“Zašto oni koji su izglasali nepovjerenje nisu napravili novu vladu, njih 50? Lako je srušiti vladu, problem je napraviti je. Nemaju ideju kako”, saopštio je Abazović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS