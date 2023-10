Picula: Popis kada se završi politički zastoj u državi

Brisel, (MINA) – Izvjestilac Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru Tonino Picula podnio je danas amandman na Izvještaj EP o Crnoj Gori, u kojem navodi da bi popis stanovništva trebalo održati kada se završi politički zastoj u državi.

Kako prenosi Pobjeda, glasanje EP o Izvještaju o napretku Crne Gore za prošlu godinu čiji je autor Picula, zakazano je za sjutra.

U jednom od amandmana koji je pored Picule podnio i poslanik EP Pedro Markes, Crna Gora se poziva da popis sprovede u skladu sa standardima Evropske unije (EU).

“Poziva se Crna Gora da izvrši odavno zakašnjeli popis stanovništva i stanova u skladu sa međunarodnim i EU standardima, čim se završi politički zastoj u zemlji, tako da se to važno pitanje ne koristi kao još jedan izgovor za jačanje polarizacije društva”, navodi se u amandmanu.

Picula i Markes očekuju da će se popis sprovesti otvoreno i transparentno bez ikakvog političkog uplitanja, uz propisno prebrojavanje svih priznatih nacionalnih manjina bez straha od zastrašivanja ili kaznenog progona.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS