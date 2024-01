Pič: Vlada jasno posložila prioritete

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore jasno je posložila prioritete, pogotovo u dijelu vladavine prava, pitanja koje je vitalno i ključno za budućnost države, kazao je specijalni izaslanik britanskog premijera za Zapadni Balkan, Stjuart Pič.

On je, na sastanku sa potpredsjednikom Vlade za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove Aleksom Bečićem, rekao da je nova Vlada napravila izvrstan početak.

Kako je saopšteno iz Bečićevog kabineta, Pič je naveo da most saradnje između bezbjednosti, policije i vojske mora postojati.

„Drago mi je da ste prepoznali važnost uvezivanja tih organa, a ono što smatram naročito značajnim je što je ova Vlada jasno posložila prioritete, pogotovo u dijelu vladavine prava, pitanja koje je vitalno i ključno za budućnost vaše zemlje“, kazao je Pič.

Bečić je naveo da je veoma zadovoljan onim što je do sada učinjeno.

On je kazao da je nova vlast obezbijedila punu funkcionalnost Ustavnog suda nakon tri godine i Sudskog savjeta nakon dugog niza godina.

„Izabrana je prva guvernerka Centralne banke u istoriji, tako da je i ta institucija izašla iz v.d. stanja“, rekao je Bečić.

On je naveo da su uspjeli, velikim naporima, da Crna Gora izbjegne sivu listu Manivala i da su usvojili zakone koji su bili na čekanju duži period.

„Ono na čemu posebno insistiram je evidentna, svakodnevna i odlučna borba protiv organizovanog kriminala i korupcije“, istakao je Bečić.

On je kazao da se svjedočilo gotovo svakodnevno brojnim procesuiranjima, hapšenjima, zapljenama i poručio da će odlučno nastaviti.

Prema riječima Bečića, najvažnije je da u Crnoj Gori više nema nedodirljivih i da konačno kriminalci i kriminalne grupe osjećaju strah od institucija sistema.

S tim u vezi, kako je kazao, kadrovska jačanja su neophodna, jer su deficiti brojni, imajući u vidu starosnu strukturu i broj neraspoređenih policijskih službenika.

„Posebno se moraju ojačati kapaciteti i samim tim podići rezultati organizacionih jedinica koje se bave unutrašnjom kontrolom, antikorupcijom i praćenjem životnog stila, imovine i prihoda policijskih službenika, jer vraćanje sistema vrijednosti i moralnosti je imperativ i temelj svake zdrave reforme“, poručio je Bečić.

On je istakao da želi istinsku promjenu, a ne zamjenu.

Bečić je rekao da ih ne interesuje ni ime kriminalne grupe ni pojedinca jer, kako je dodao, nemaju obavezu prema bilo kome, osim prema državi i građanima Crne Gore.

„Ono što mene interesuje je da kao država hrabro i odlučno nastavimo i ovaj proces i ovu borbu dovedemo do kraja, jer od države niko ne može biti jači”, istakao je Bečić.

