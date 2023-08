PES: ZBCG ponuda bila neprihvatljiva, dogovorili smo većinu

Podgorica, (MINA) – Koalicija Za budućnost Crne Gore (ZBCG) nije prihvatila ponudu Pokreta Evropa sad (PES), prema kojoj je trebalo da im pripadnu tri ministarstva i mjesta potpredsjednika Vlade i Skupštine, saopšteno je iz PES-a.

Iz PES-a su kazali da su dogovorili većinu sa kolegama iz Demokrata, Civisa, partijama manje brojnih naroda, a nadaju se i sa Socijalističkom narodnom partijom (SNP) i Ujedinjenom Crnom Gorom (UCG).

Funkcioner Nove srpske demokratije Slaven Radunović rekao je da su, s obzirom na rezerve vezane za Spajićevu iskrenost, koje su imali od početka pregovora, insistirali na konačnoj javnoj ponudi.

Kako su naveli iz PES-a, kad neko ima lošu namjeru, a “to je Radunović dokazao svojim stavom”, radi javnosti su dužni da ga podsjete na neke momente.

“Pošto sumnja u našu iskrenost, jako je interesantno da se ne sjeća održanih osam sastanaka, na kojima su na nekim od njih prisustvovale i kolege iz Demokratske Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je tada ponuđeno da ZBCG-u pripadnu ministarstva prosvjete, turizma i sporta i mladih i mjesta potpredsjednika Vlade i Skupstine iz parlamentarne većine i iz reda žena.

ZBCG je, kako su rekli iz PES-a, ponuđeno i 40 odsto mjesta u upravnim odborima javnih preduzeća koja se dijele politički i 40 odsto ambasadorskih mjesta od onih koja se dijele politički.

“To su bile zvanične ponude, ali su lideri ZBCG-a rekli da im iste nijesu prihvatljive”, naveli su iz PES-a.

Oni su kazali da je njihov predlog bio jednostavan – da se prvo sve dogovore, a onda zajedno izađu u javnost.

“Međutim, liderima ZBCG nije bilo prihvatljivo, iako je to uobičajena praksa. Zato sad sumnjamo u njihovu iskrenost da formalno prihvate ponudu, a onda da se na dan glasanja predomisle”, navodi se u saopštenju.

Ponuda je, kako su rekli iz PES-a, važila dok nijesu zaključili da nema promjena u stavu ZBCG.

“Zato smo tek prije dva dana dogovorili većinu sa kolegama iz Demokrata, Civisa, partijama manje brojnih naroda, a nadamo se sa SNP-om i Ujedinjenom Crnom Gorom, koji su dobrodošli u 44. Vladu”, kaže se u saopštenju.

