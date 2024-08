PES: Smjena Perović ključan korak u ozdravljenju društva od korupcije

Podgorica, (MINA) – Smjena dosadašnje direktorice Agencije za sprečavanje korupcije (ASK) Jelene Perović ključan je korak u ozdravljenju crnogorskog društva od duboko ukorijenjene korupcije, ocijenili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz te partije su rekli da je groteskno da je osoba, koja je više godina bila predmet kontroverzi, a koja je potom osumnjičena za zloupotrebu službenog položaja, uhapšena i na kraju pritvorena, do sada ostala direktorica najvažnijeg vansudskog mehanizma borbe protiv korupcije.

“Perović je od sebe gradila kontroverznu ličnost suspendujući sindikalce ASK-a iz kućnog pritvora, zahtijevajući telefon u vrijednosti 1.470 EUR, zatamnjena stakla i civilne tablice na službenom automobilu i nikad ne donoseći odluku o milionskoj kolekciji Đukanovićevih satova”, kaže se u saopštenju.

Iz PES-a su naveli da je, umjesto da sprečava korupciju, Perović “postala njen simbol”.

“Djelovanje Perović i samopouzdana istrajnost u branjenju sebe od neodbranjivih zloupotreba, primjer je modus operandi-ja inkriminsanih kraka Demokratske partije socijalista u institucijama sistema”, kaže se u saopštenju.

Kako su naveli iz PES-a, politički cilj izgradnje institucija koje imaju integritet, ostvariv je jedino sistematičnim pristupom izbora najkvalitetnijih ljudi koji, pored stručnih referenci, uživaju visok stepen društvenog povjerenja i demonstriraju odgovornost i transparentnost u radu.

“ASK od osnivanja nikada nije uspio da izgradi kredibilitet uspješnog i nepristrasnog antikorupcijskog mehanizma, i smjena direktorice mora biti prekretnica da se i ta institucija uključi u beskompromisnu borbu protiv visoke korupcije koju sada predvode vrhovni državni tužilac i glavni specijalni tužilac”, dodaje se u saopštenju.

