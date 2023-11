PES predlaže brisanje člana zakona kojim se određuje datum održavanja popisa

Podgorica, (MINA) – Poslanik Pokreta Evropa sad Vasilije Čarapić predao je u skupštinsku proceduru amandman na Predlog zakona o popisu, kojim se predlaže brisanje članova tog akta kojim se određuje datum održavanja popisa stanovništva.

U obrazloženju amandmana se navodi da bi se time Vladi Cme Gore ostavila mogućnost da period sprovođenja i referentni momenat popisa utvrdi posebnom Uredbom.

Predsjednik Vlade Milojko Spajić kazao je u četvrtak da datum početka popisa stanovništva u Crnoj Gori ostaje isti i da je sa opozicijom postignut dogovor o tom procesu.

