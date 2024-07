PES: Milatoviću otkazan legitimitet sa predsjedničkih izbora

Podgorica, (MINA) – Predsjedniku Crne Gore Jakovu Milatoviću otkazan je politički legitimitet koji je stekao na predsjedničkim izborima prošle godine, ocijenili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Iz PES-a su rekli da je to postalo jasno nakon današnjeg sastanka Milatovića sa predstavnicima pojedinih opozicionih partija i nezavisnom poslanicom Jevrosimom Pejović.

“Razlozi i porivi zbog kojih je probao organizovati sastanak sa liderima parlamentarnih stranaka, sa ciljem da sebe postavi na pijedestal koji se nalazi izvan njegovih ustavnih nadležnosti, rezultirao je neodazivanjem 95 odsto političkih subjekata koji su ga podržali u prvom i drugom krugu predsjedničkih izbora”, navodi se u saopštenju PES-a.

Iz te partije su rekli da odgovor na pitanje kako je i zašto uspio da distancira od sebe političke partije koje su ga dovele na poziciju koju trenutno obavlja, Milatović treba da potraži u sopstvenom ogledalu.

Kako su naveli iz PES-a, Milatović je danas “sastančio i brinuo brigu za evropski put Crne Gore sa partijom iz Skaj prepiski, koja nije glasala za imenovanja u pravosuđu, što je bio jedan od glavnih uslova za deblokadu institucija i dobijanje pozitivnog IBAR-a”.

Iz PES-a su dodali da se, sa druge strane, na poziv Milatovića nije odazvala najveća politička stranka iz parlamentarne većine, koja je, kako tvrde, dala ključni doprinos za dobijanje pozitivnog IBAR-a i za njegov ulazak u drugi krug predsjedničkih izbora.

“Da je zavisilo od novih Milatovićevih političkih saveznika – dakle Demokratske partije socijalista (DPS), Crna Gora bi i dalje bila zaglavljena između poglavlja 23 i 24, kao rekorder u procesu pregovaranja sa Evropskom unijom (EU)”, navodi se u saopštenju.

Iz PES-a su kazali da ne sumnjaju da će se očigledno savezništvo između Milatovića i DPS-a očitavati i u periodu koji slijedi.

“Sa druge strane, o odnosu 44. Vlade prema evropskom putu naše zemlje, naspram izjava i ocjena Danijela Živkovića i sličnih Katnićevih branilaca, najbolje govore nedavne izjave kancelara Njemačke Olafa Šolca kao i dodatnih 75 miliona EUR koje je EU opredijelila za pet infrastrukturnih projekata u Crnoj Gori”, navodi se u saopštenju.

