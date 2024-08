PES: Milatović potvrdio da je rušenje vlasti u Podgorici prvi korak ka rušenju Vlade

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović potvrdio je da je rušenje vlasti u Podgorici prvi korak ka rušenju Vlade, saopštili su iz Pokreta Evropa sad (PES).

Milatović je rekao da će rezultati predstojećih izbora u Glavnom gradu biti jasan signal da država treba da krene drugim putem i dodao da ima odgovornost da bude uključen u izborni proces u Podgorici.

“Milatović više i ne krije ambiciju da pogazi javno obećanje o obnašanju uloge predsjednika svih građana i transformiše se u političku prikolicu Dritana Abazovića i Nebojše Medojevića”, rekli su iz PES-a.

Oni su naveli da, imajući u vidu prirodu i karakter napada na aktuelnu Vladu, i zajedničko djelovanje u Podgorici, to je sasvim prirodna koalicija.

Kako se dodaje, uloga te koalicije je da se konstituiše nova većina sa dosadašnjim opozicijom prvo u Podgorici, a onda i na državnom nivou.

“Ukazujemo da je Milatović potvrdio više puta izrečene stavove PES-a, da je rušenje vlasti u Podgorici, prvi korak u pokušaju rušenja Vlade“, navodi se u saopštenju.

Iz PES-a su rekli da takvu namjeru od početka imaju konstituenti bivšeg režima, kojima se odnedavno pridružio i Milatović sa, kako se navodi, „pristojnim“ Medojevićem i Abazovićem.

„Ovaj „pristojni“ svijet planira da formira novu većinu sa onima koji su za vrijeme svoje vladavine građane ubjeđivali da je gorivo luksuz, a sada im vrijeđaju zdrav razum da je u doba globalnih poskupljenja bolje živjeti sa starim platama i penzijama ili simboličnim uvećanjima na godišnjem nivou”, kaže se u saopštenju.

U PES-u smatraju da je došlo vrijeme da građani presude kome će dati podršku.

“Onima koji unapređuju životni standard, afirmišu borbu protiv korupcije i kriminala, ubrzavaju evropske integracije ili onima koji su imali stagnacije u svim navedenim oblastima”, navodi se u saopštenju.

