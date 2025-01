PES: Država talac parlamentarne manjine

Podgorica, (MINA) – Država i Skupština, više od mjesec, taoci su parlamentarne manjine, koja nasilnički pokušava da spriječi usvajanje neophodnih zakonskih akata, smatraju u Pokretu Evropa sad (PES).

Iz te partije su rekli da opozicija na čelu sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) presuđuje šta je ustavno a šta ne.

“U svojim somnabulnim fantazijama, antievropska opozicija, na čelu sa lutajućim DPS-om, pokušava da protivustavno preuzme ingerencije zakonodavne i sudske vlasti, te da po svom slobodnom nahođenju sudi i presuđuje šta je ustavno a šta nije”, rekli su iz PES-a.

Oni su rekli da ih ne čude pokušaji da u Ustavni sud vrate posljednjeg sudiju s članskom kartom DPS-a.

“Od glavnih promotera političkog uticaja na sudske institucije i upornih višedecenijskih kočničara reformi u pravosuđu ne iznenađuje što pribjegavaju prijetnjama nasiljem kako bi pokušali da u Ustavni sud vrate posljednjeg sudiju tog suda s članskom kartom DPS-a”, kaže se u saopštenju.

Iz PES-a su rekli da DPS istrajava u gerilskim akcijama koje za posljedicu ima nesuvajanje budžeta.

“Umjesto da ohrabri Đuranović da svoja prava, ako misli da su joj prekršena, zaštiti pred nadležnim institucijama, pseudo-reformisani DPS istrajava u gerilskim akcijama koje za posljedicu imaju neusvajanje budžeta, sprečavanje povećanja penzija, opstrukciju vraćanja dugova, zaustavljanje kapitalnih investicija i zastoj reformi od značaja za evropski put Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

Iz PES-a su rekli da se sve to dešava “samo zato što znaju kad je Đuranović rođendan”.

“I zato što čak ni oni nemaju dileme da ne postoji nijedna domaća ili međunarodna institucija koja će Đuranović promijeniti datum rođenja, pa samim tim i prestanak sudijske funkcije”, dodaje se u saopštenju PES-a.

Oni su rekli da su pravi pučisti upravo DPS i njima bliske stranke, koje zbog svojih partijskih interesa pokušavaju da spriječe funkcionisanje legitimnih institucija.

“PES stoga poziva samozvane ustavobranitelje da se vrate u realnost i dođu u Skupštinu, koja je i jedino mjesto za političke debate, kako bismo razgovarali i o budžetu i o svim drugim pitanjima”, kaže se u saopštenju.

