Perspektivni sportisti Podgorice otputovali na Kopaonik

Podgorica, (MINA) – Tradicionalni ljetnji kamp perspektivnih sportista Podgorice, na kojem će učestvovati 70 dječaka i djevojčica, biće održan od danas do 25. juna na Kopaoniku.

Iz Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada saopštili su da je ovo 17. put da organizuju tu manifestaciju, koja je okupila 70 dječaka i djevojčica iz Podgorice iz četiri najpopularnija sporta – fudbal, košarka, rukomet i odbojka.

Oni su kazali da organizacijom kampa pokazuju da se na kvalitetan način odnose prema najmlađima i stvaraju im uslove da se bave sportom, druže se i stiču nova iskustva.

“Uvjereni smo da će im boravak na Kopaoniku ostati u sjećanju, a naravno da će se i za neke od njih, kao i za mnoge prethodne “kampere”, čuti u budućnosti“, rekli su iz Sekretarijata za kulturu i sport.

Oni su naveli da je izbor učesnika i učesnica kampa zavisio isključivo od nadležnih saveza, kao i da jedini uslov, osim godišta kampera, od strane Sekretarijata bio da isto dijete ne može više puta biti dio tog programa.

Iz Sekretarijata su kazali da su za sve učesnike obezbijedili smještaj na bazi punog pansiona, kao i potrebne terene za sprovođenje trenažnog procesa.

“Iskustva iz prethodnih godina govore nam da organizacijom kampa radimo pravu stvar”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da najmlađi te pripreme doživljavaju kao mogućnost napretka u svojim sportovima, ali i kao čast i obavezu, jer predstavljaju grad.

“Ovo je samo jedna u nizu manifestacija u našoj organizaciji kojom pokazujemo da brinemo o djeci školskog uzrasta, znajući da upravo školski sport treba da bude osnov za kasnija dostignuća”, rekli su iz Sekretarijata.

