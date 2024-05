Fudbalerke počele pripreme za nastavak kvalifikacija

Podgorica, (MINA) – Ženska seniorska fudbalska reprezentacija Crne Gore okupila se u Podgorici i počela pripreme za nastavak kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, saopšteno je iz Fudbalskog saveza.

Crnogorsku selekciju, nakon dvije ubjedljive pobjede u Podgorici, nad Andorom (6:1) i Farskim Ostrvima (5:1), očekuju dva vezana gostovanja.

Prvo je 31. maja u Heraklionu protiv Grčke, a drugo 4. juna u Andori.

Maksimalan učinak ima i Grčka, koja je na startu takmičenja protiv Farskih Ostrva na domaćem terenu 1:0 i Andore u gostima 3:0 upisala pobjede.

“Upisale smo dvije ubjedljive pobjede, sada nas čeka duel sa Grčkom, koja je favorit grupe, ali mislim da imamo bolju ekipu. Idemo na pobjedu, vjerujem da možemo da osvojimo prvo mjesto u grupi, kazala je Armisa Kuč, zvanično najbolja crnogorska fudbalerka u 2023. godini.

Crna Gora je u oktobru 2020. godine gostovala Grčkoj u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo i izgubila 1:0.

Odlučujući pogodak postignut je u 84. minutu.

“U tom meču smo bile bolje, ali nijesmo imale sreće. Napredovale smo i mislim da imamo bolji tim i bolje igračice od Grčke, ali to moramo da pokažemo na terenu”, rekla je Kuč.

Vezna fudbalerka Darija Đukić kazala je da je crnogorska selekcija odlično počela kvalifikacije, ali da teži još većim uspjesima.

“Čeka nas derbi protiv Grčke. Biće teška utakmica, i za nas i za njih. Daćemo sve od sebe, vidjećemo za koliko će biti dovoljno, ali svakako da očekujem pozitivan rezultat”, rekla je Đukić.

