Prosinečki objavio spisak duele sa Belgijom i Gruzijom

Podgorica, (MINA) – Selektor seniorske fudbalske reprezentacije Crne Gore Robert Prosinečki objavio je danas spisak igrača za prijateljske mečeve sa Belgijom i Gruzijom.

Duel sa Belgijom zakazan je za 5. jun na stadionu Kralj Boduen u Briselu (20.30), dok će se četiri dana kasnije u Podgorici sastati sa Gruzijom.

Na spisku selektora je 25 igrača.

Pozvani su golmani – Milan Mijatović (Železničar Pančevo, Srbija), Danijel Petković (Kišvarda, Mađarska) i Matija Šarkić (Milvol, Engleska);

odbrambeni igrači – Stefan Savić (Atletiko Madrid, Španija), Marko Vešović (Karabag, Azerbejdžan), Igor Vujačić (Rubin Kazanj, Rusija), Marko Vukčević (Varaždin, Hrvarska), Andrija Vukčević (Huarez, Meksiko), Marko Tući (Gangvon, Južna Koreja) i Slobodan Rubežić (Aberdin, Škotska);

vezni igrači – Adam Marušić (Lacio, Italija), Vladimir Jovović (Sogdiana, Uzbekistan), Marko Janković (Karabag, Azerbejdžan), Nebojša Kosović (Meizu Haka, Kina), Marko Bakić (OFI Krit, Grčka), Savićević Vukan (Vojvodina, Srbija), Driton Camaj (Kišvarda, Mađarska), Edvin Kuč (Balkani, Kosovo), Viktor Đukanović (Hamarbi, Švedska) i Andrija Radulović (Vojvodina, Srbija);

napadači – Stevan Jovetić (Olimpijakos, Grčka), Stefan Mugoša (Inčon, Južna Koreja), Milutin Osmajić (Preston, Engleska), Nikola Krstović (Leće, Italija) i Dušan Bakić (Omonija, Kipar).

Okupljanje reprezentacije zakazano je za 31. maja u Podgorici.

Prosinečki je kazao da je pred reprezentacijom novo okupljanje i novih devet dana koje će iskoristiti da za nadogradnju urađenog kroz trenažni proces i utakmice koje su u martu odigrali u Antalji.

“Očekuju nas i dva veoma interesantna i zahtjevna prijateljska susreta, provjere sa reprezentacijama koje su učesnice predstojećeg Evropskog prvenstva. Duel sa selekcijom Belgije, za koju još nastupa zlatna generacija igrača predvođena De Brujneom, donijeće priliku za odmjeravanje snaga sa jednom od najboljih reprezentacija Evrope i svijeta”, rekao je Prosinečki.

On je naglasio da će utakmica sa Gruzijom biti veoma zahtjevna, jer će im protivnik biti kvalitetna selekciju koja je ostvarila istorijski uspjeh.

“Gruziji će duel u Podgorici biti posljednja provjera pred debi na Evropskom prvenstvu. Siguran sam da pozvani igrači željno čekaju priliku za nova dokazivanja u reprezentativnom dresu”, rekao je selektor Prosinečki.

