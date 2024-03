Perić: Vlada pod velikim pritiskom obećanja koja je dala

Podgorica, (MINA) – Aktuelna Vlada je pod velikim pritiskom obećanja i rokova koje je sama dala u predizbornoj kampanji, ocijenio je jedan od osnivača Preoketa Srđan Perić.

On je kazao da je Vlada na tome i dobila glasove i sada javnost treba da vrši nadzor da li se ispunjava ono što je govoreno.

„Ukoliko uđemo u tu političku ravan, onda je to obećavajuća promjena za politički sistem – da svako podnosi odgovornost u skladu sa onim što radi“, kazao je Perić agenciji MINA.

On je podsjetio da je obećano da će za godinu prosječna neto plata biti hiljadu EUR, povećanje minimalne plate i prosječne penzije.

„Za četiri godine da ćemo dobiti dva autoputa. Obećano je i da ćemo dostići punu zaposlenost. Ono što smo odmah vidjeli kod obećanja u vezi sa autoputevima to je da se ona povećavaju, ali rokovi prolongiraju. Više nijesu dva autoputa, nego i brze ceste, ali za šest godina“, naveo je Perić.

On je pohvalio organizaciju popisa stanovništva.

„Jer je prethodno povodom tog procesa bila podignuta tenzija kroz politički spektakl kojem je bila sklona prethodna Vlada, kako bi se onda čelni ljudi izvršne vlasti pokazivali kao ljudi koji presijecaju nešto uz retoriku u kojoj dominira pridjev „istorijski““, rekao je Perić.

Odgovarajući na pitanje da li smatra da aktuelna Vlada može državu da približi Evropskoj uniji, s obzirom na to da trpi kritike zbog podrške i najavljenog učešća koalicije Za budućnost Crne Gore (ZBCG) u vlasti, Perić je rekao da se mora razumjeti da ni spoljnopolitički odnosi nijesu statična kategorija.

„A kamoli međustranački život. Dakle, ukoliko ZBCG pokaže kooperativnost u djelovanju i ispunjavanju evropske agende, onda se može očekivati recipročan pristup“, dodao je Perić.

On je kazao da je poznato da Crna Gora ima prava i obaveze u međunarodnim odnosima „gdje se krećemo u određenom, da kažem, koordinatnom sistemu gdje naša snaga nije tolika da kapitalno mijenjamo tokove svjetske istorije“.

„Mada slušajući dobar dio političara, mogli bismo i to pomisliti“, kazao je Perić.

On je, odgovarajući na pitanje da li uzdrmani odnosi u Pokretu Evropa sad (PES) mogu „poljuljati“ Vladu, kazao da je teško je definisati politiku i anticiprati njene posljedice onamo gdje je od javnosti sakriveno šta se zapravo dešava.

„No ako je vjerovati objavi premijera, koji se uzgred budi rečeno sa poslanicima slikao u Vladi, a ne u Skupštini, onda on ima kontrolu nad poslaničkim klubom PES-a, a to je ono što krucijalno određuje karakter i snagu njegove pozicije“, rekao je Perić.

On je kazao da građani mogu sami da ocijene da li je bilo svrsishodno „dati toliku političku moć tim ljudima (PES-u)“.

Komentarišući izlazak aktuelnog predsjednika države Jakova Milatovića iz PES-a, Perić je rekao da je za šefa države i za čitav politički sistem najbolje bilo da je izašao iz partije kada je izabran na predsjedničku funkciju.

Time bi, kako je dodao, poslao snažnu poruku da se želi distancirati od partijske politike i u punoj mjeri posvetiti onom što je ključna funkcija predsjednika.

„A to je da predstavlja Crnu Goru u zemlji i inostranstvu i da na toj poziciji ne želi da pokazuje partijsko svrstavanje. Sada vidimo da ovo nije motiv za čin povlačenja iz partije, već nezadovoljstvo načinom ili samim radom PES-a“, smatra Perić.

On se osvrnuo na kritikovanje Milatovića povodom kadrovskih rješenja Vlade.

„Sjetimo se i koliko je bilo biografija dostavljeno za savjetnike predsjednika, a na kraju smo ipak vidjeli da su izabarana poznate osobe. Da se razumijemo, predsjednik države ima svako moguće pravo da izabere savjetnički tim, ali čemu javni pozivi, ako prijave od ljudi, najblaže rečeno većine njih, realno nijesu bile ni razmatrane?“, upitao je Perić.

On je, govoreći o tajmingu istupanja Milatovića iz PES-a, kazao da misli da se tu nije razmišljalo o širim posljedicama već o odabiru trenutka koji je najprobitačniji za nečiju političku karijeru.

„U konačnom, to je politika – samo insistirajmo da to onda tako i otvoreno nazovemo, a ne da slušamo altruističke priče“, rekao je Perić.

On je, komentarišući mogućnost da Milatović osnuje partije tokom predsjedničkog mandata, kazao da sve što se do sada čulo, ukazuje na izvjesnost uključivanja u stranački život predsjednika samo sa drugih pozicija.

„Ukoliko bi došlo do nekog obrta i on iskazao namjeru da se distancira od stranačkog života – da tako snaži autoritet predsjednika države – to ne bi bila loša vijest. Sasvim suprotno“, ocijenio je Perić.

On je, odgovarajući na pitanje da li misli da je ministar pravde Andrej Milović, koji je isključen iz PES-a, „disciplinovan“ zbog navoda koji su se čuli tokom sjednice Odbora za bjezbjednost, rekao da ne vidi principijelnost u kadrovskoj politici Vlade.

Perić je rekao da je teško dati bilo kakvu prognozu šta će se dalje događati.

„U najkraćem, na osnovu ovog što je sada javno dostupno mi možemo samo sa većim ili manjim stepenom pouzdanja da pretpostavljamo šta se dešava unutra same Vlade“, kazao je Perić.

On je dodao da treba insistirati na ulasku u zonu politike gdje se javno obrazlažu odluke i gdje se za njih podnosi odgovornost, bilo da one podrazumijevaju nagradu ili kaznu od strane građana na izborima, ali i pred institucijama sistema.

„To je preokret političke scene koji bi bio na korist građana“, zaljučio je Perić.

