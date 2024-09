Perić: Nećemo biti dio političkih dilova

Podgorica, (MINA) – Pokret Preokret održaće obećanja data prije izbora u Glavnom gradu i neće biti dio političkih dilova, poručio je nosilac liste te stranke Srđan Perić.

On je na konferenciji za novinare zahvalio građanima koji su doprinijeli da, kako je rekao, jedna građanska inicijativa ostvari značajan rezultat.

Perić je istakao da iz Podgorice kreće borba protiv partijskog zarobljavanja države.

„Sve što smo obećali u predizbornoj kampanji držaćemo se toga“, rekao je Perić.

Kako je naveo, građani će imati priliku da gledaju razobličavanje partijske klase.

„Gledaćete narednih dana pregovore i da je sve podređeno partijskom interesu, mi u tome nećemo učestvovati“, rekao je Perić.

Kako je naveo, Preokret kreće da se širi van Podgorice, čime kreće talas borbe protiv partitokratije.

„Preokret je vrlo jasno rekao u predizbornoj kampanji, nećemo biti dio političkih dilova. Vrijeme je da se razobličava ta igra, jer politika postaje besmislena, gdje se samo gleda ko će biti gradonačelnik i slično“, kazao je Perić.

On je zaključio da Preokret interesuje demontaža partitokratskog sistema i da građani dobiju slobodu.

