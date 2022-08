Perić: Insistirati na izborima i na preuzimanju odgovornosti za učinjeno

Podgorica, (MINA) – Situaciju u Crnoj Gori treba razriješiti na izborima, a građani treba da insistiraju da se preuzme odgovornost za učinjeno, ocijenio je jedan od osnivača Pokreta Preokret, Srđan Perić.

On je kazao da je inicijativama, koje je većinski nosila Demokratska partija socijalista (DPS), smijenjena prvo jedna, a potom i druga Vlada koje su počivale na retorici smjene tog istog DPS-a.

„Ako to nije vraćanje političke moći DPS-u – ne znam šta je. Vrlo je jasno ko im je stavio u ruke tu moć – prvom prilikom u februaru i drugi put u avgustu. Ako toga nisu svjesni ni jedni ni drugi, onda je to ozbiljan problem“, rekao je Perić agenciji MINA.

Kako je naveo, u tom periodu su obije vlade čvrsto zgrabile prakse partijskog zapošljavanja i klijentelizma, protiv kojih su se deklarativno zalagale tokom izbora i za šta su, moguće ključno, dobile povjerenje građana.

„Kao i prilikom prve situacije, i sada treba insistirati da se učini javnim dalji red koraka i da se za njega podnese odgovornost, jer ako je plan da se samo neko smijeni, a da nemate nikakvu realnu ideju šta dalje – to je definicija antipolitike i destrukcije“, smatra Perić.

On je istakao da su građani su glasali partije da bi rješavale njihove probleme, a ne da dobiju uzajamna blaćenja aktera, čime se skreće pažnja upravo sa rješavanja problema za koje su dobili mandate od tih istih građana.

Uspostavlja se, dodao je Perić, model u kome niko nije odgovoran ni za što, svako promoviše sebe dok kvalitet života i ukupan ambijent u najboljem slučaju stagniraju.

On je kazao da je izvjesno je da će se sada prisustvovati neprimjerenoj retorici nekadašnjih koalicionih partnera.

„Umjesto toga treba insistirati na tome da se ovakve situacije razriješe na izborima i da se preuzme odgovornost za učinjeno, jer iz rada prethodnih vlada, ako izuzmemo samohvalisanje i samopromociju, mogli smo zaključiti da oba rukovodstva nijesu imala dodir sa realnim životom i problemima običnog čovjeka“, naveo je Perić.

Kako je kazao, kada se sumira učinjeno u dvije godine od izbora, nažalost, jedan od najmarkantinijih konkretno i politički opopljivih rezultata je da su prvo jedna, a potom i druga strana učinile da lider DPS-a Milo Đukanović ima po njega najpovoljniji mogući ulaz u predsjedničku kampanju, za novi mandat.

Prema riječima Perića, to je prije dvije godine izgledalo gotovo nemoguće.

„Da li su toga svjesni ili ne podržavaoci inicijativa koje je većinski nosio DPS iz februara i avgusta, nevažno je. Za građane je važno samo ko preuzima odgovornost za to. Za njih je najznačajnije da politika dobija komponentu mjerljivosti i odgovornosti, jer samo tako ona može biti u njihovoj službi“, zaključio je Perić.

