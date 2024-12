Peković imenovan za pomoćnika Šćepanovića

Podgorica, (MINA) – Dosadašnji komandant Posebne jedinice policije Miloš Peković imenovan je za vršioca dužnosti (v.d.) pomoćnika direktora Uprave policije za Sektor obezbjeđivanja ličnosti i objekata, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP).

Iz tog Vladinog resora su rekli da je Peković za pomoćnika v.d. direktora Uprave policije Lazara Šćepanovića imenovan danas, rješenjem ministra.

Oni su kazali da je Šćepanović za komandanta Specijalne jedinice policije odredio Miloša Rakonjca, dosadašnjeg v.d. pomoćnika direktora za Sektor policije posebne namjene, dok je za komandanta Posebne jedinice policije odredio Željka Pavićevića, dosadašnjeg komandanta Protivterorističke jedinice.

Iz MUP-a su poručili da, u cilju jačanja kadrovskih i drugih kapaciteta tog resora, nastavljaju sa novim organizacionim promjenama čiji je cilj unapređenje mehanizama u borbi protiv svih oblika kriminala i stvaranje policije koja je u rangu policija savremenih evropskih država.

U njihovom fokusu je, kako su rekli, unapređenje rada taktičkih jedinica policije.

Iz MUP-a su kazali da je Peković profesionalnu karijeru započeo u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici 2010. godine.

Nakon toga je bio na čelu komandira odjeljenja Antiterorističkog tima A, da bi nakon 2015. godine sticao iskustva i kao pomoćnik komandira za prekršajnu preventivu u Centru bezbjednosti (CB) Podgorica, a potom i zamjenik komandira podgoričkog CB za bezbjednost saobraćaja.

“Od 2019. karijeru nastavio je u Sektoru specijalne policije, a protekle tri godine je bio komandant Posebne jedinice policije, pokazavši izuzetnu odgovornost i uspješnost u koordinaciji strateškim procesima i rješavanju zahtjevnih zadataka”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Rakonjac dobitnik brojnih priznanja za istaknute rezultate, sa završenom FBI Nacionalnom Akademijom (klasa 261), SAD Kvantiko, Virdžinija (2015) koja predstavlja najprestižniji program liderstva koji je specijalno dizajniran za unapređenje znanja neophodnih za potrebe savremenih rukovodilaca u agencijama za sprovođenje zakona, prepoznat po profesionalizmu i odgovornosti.

“Iskustvo u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici i iskazane liderske vještine preporučuju ga za rješavanje najsloženijih bezbjednosnih izazova”, rekli su iz MUP-a.

Pavićević je, kako su kazali, tokom dugogodišnjeg rada u Upravi policije pokrivao različite pozicije, a više puta je pohvaljivan i nagrađivan kao najbolji službenik.

“Uspješan je polaznik više specijalističkih obuka i seminara: „Taktika protiv terorističkih dejstava“, „Taktika sprečavanja narušavanja javnog reda i mira u većem obimu“, „Sonic Mobile and Foot Surveillance Training“,„Operativno policijska taktika“, „Borba protiv korupcije“, seminar u okviru austrijskog projekta „Policijska saradnja u suzbijanju trgovine ljudima, krijumčarenja ljudi i ilegalnih migracija“”, kaže se u saopštenju.

U MUP-u vjeruju da će novi rukovodioci nastaviti da svojim zalaganjem doprinose još kvalitetnijim rezultatima.

“A menadžment MUP-a će odlučnim reformama, ali i nastavkom ulaganja u policijsku službu i integritet svih zaposlenih, činiti da sistem bezbjednosti služi na ponos državi i svim građankama i građanima Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

