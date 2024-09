Pejović: Borba za lajkove i lična diskreditacija u izbornoj trci za Glavni grad

Podgorica, (MINA) – Dosadašnja kampanja za lokalne izbore u Glavnom gradu temelji se na ličnoj diskreditaciji oponenata, a najteže uvrede padaju između političkih subjekata koji imaju bogatu zajedničku prošlost, saopštili su iz Udruženja za odgovorni i održivi razvoj (UZOR).

Programski direktor UZOR-a Marko Pejović rekao je da političari u Crnoj Gori, umjesto da se bave stvarnim problemima mladih, koriste digitalne platforme kako bi pridobili njihove lajkove, što se jasno vidi u retorici pred izbore u Podgorici 29. septembra.

On je naveo da su moderni komunikacioni kanali, koji treba da doprinesu boljoj informisanosti i političkom opismenjavanju mlađe populacije, sistemski zloupotrebljeni.

„Umjesto da se digitalne platforme i tehnologije koriste za poboljšanje demokratskog učestvovanja i plasiranje svih informacija i podataka o programima i da podstaknu raspravu o njima, dosadašnja kampanja se temelji na ličnoj diskreditaciji oponenata, a po već ustaljenom pravilu najteže uvrede padaju između političkih subjekata koji imaju bogatu zajedničku prošlost“, kaže se u saopštenju.

Pejović je rekao da stoga građani ostaju uskraćeni za demokratsku diskusiju, koja bi formirala jasnu sliku ko i na kakav način odlučuje o njihovoj sudbini i kvalitetu života.

I ovog puta je, kako je kazao, izostalo političko i građansko učešće mladih na digitalnim platformama.

„Jer one političkim subjektima ne služe za povezivanje i komunikaciju sa onima u čije ime žele da vrše vlast, već za sponzorisanje lične neumjesne retorike koja se ne odnosi na profesionalna obećanja“, naveo je Pejović.

Kako je rekao, lokalni problemi koji se tiču saobraćajne infrastrukture, nedostatka parkinga, vodosnabdijevanja i čistoće, perfidno su potisnuti temama od „državnog značaja“.

„Dok su avangardna, ali teško ostvariva obećanja nezaobilazan dio medijskog folklora onih koji predvode izborne liste – ali i predsjednika, premijera i brojnih ministara“, kaže se u saopštenju.

Pejović je rekao da je očigledno politika u Crnoj Gori odavno utočište pojedinaca koji koriste svaku priliku da predimenzioniraju svoju bitnost, čvrsto zastupajući partijski, a ne javni interes, i da digitalne platforme koriste gotovo isključivo u te svrhe.

„Zato pozivamo aktere predstojećih lokalnih izbora da učine sve da u završnici kampanje građani ne budu taoci privatnih neukusnih prepucavanja i da, poštujući jedni druge prilikom sučeljavanja mišljenja, upoznaju građane sa četvorogodišnjim planovima i programima“, kaže se u saopštenju.

