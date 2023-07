Pedijatri od četvrtka nastavljaju rad u objektu Nova Varoš

Podgorica, (MINA) – Pedijatri Doma zdravlja (DZ) Glavnog grada od četvrtka će nastaviti redovan rad u zdravstvenom objektu Nova Varoš, dok će za dane vikenda usluge najmlađim građanima pružati u objektu Blok V, saopšteno je iz te zdravstvene ustanove.

Iz DZ Glavnog grada zahvalili su Evropskoj uniji i UNICEF-u na donaciji 11 novih klima uređaja nakon kvara na centralnom sistemu klimatizacije u zdravstvenom objektu Nova Varoš, zbog čega su timovi izabranih ljekari za odrasle i djecu bili izmješteni po ostalim punktovima u Podgorici.

„Ti uređaji će značajno poboljšati uslove pacijenata i olakšati rad medicinskog osoblja tokom toplih dana“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će od četvrtka izabrani pedijatri nastaviti redovan rad u zdravstvenom objektu Nova Varoš.

„Dok će za dane vikenda, od sedam do 21 sat, izabrani pedijatri pružati usluge našim najmlađim građanima u zdravstvenom objektu Blok V“, rekli su iz podgoričkog Doma zdravlja.

Oni su zamolili građane za razumijevanje jer, kako su rekli, ubrzo očekuju osposobljavanje za nesmetan rad i ostalog dijela objekta, u svom punom kapacitetu.

