Pavličić: Podgorica ostala bez Klinike za psihijatriju

Podgorica, (MINA) – Specijalista medicinske psihologije Nevenka Pavličić pozvala je sve koji su u mogućnosti da pomognu Klinici za psihijatriju Kliničkog centra (KCCG) i donacijama doprinesu da se krov stare zgrade psihijatrije popravi.

Pavličić, koja je zaposlena na Klinici za psihijatriju KCCG, kazala je da je ta klinika zatvorena nakon više od 60 godina, koliko je služila građanima Crne Gore za liječenje od mentalnih poremećaja.

„Već tri i po mjeseca, od 26. septembra, pacijenti kojima je neophodan hospitalni psihijatriijski tretman šalju se na liječenje u Specijalnu bolnicu za psihijatriju Dobrota i Psihijatrsijsko odjeljenje Opšte bolnice Nikšić“, navela je Pavličić.

Ona je, u autorskom tekstu dostavljenom agenciji MINA, kazala da se zaposleni koji su radili na Klinici za psihijatriju, njih 46, raspoređuju u dodatne ambulante, ili po drugim odjeljenjima.

Kako je rekla, nužni smještaj koji se planira za hospitalni tretman, u periodu do otvaranja nove klinike, a koji treba da koriste pacijenti sa mentalnim oboljenjima i zaposleni, je Stara medicinska škola.

„Dotrajala montažna zgrada, neuslovna za boravak i bez udobnosti za pacijente, sa starom i dotrajalom bravarijom i koja neadekvatno štiti unutašnje prostorije, ispunjena neprijatnim mirisima od kolektora, gdje ljeti boravak postaje neizdržljiv usljed velikih temperatura“, navela je Pavličić.

Ona je kazala da ta zgrada je služi kao nužno rješenje za razne situacije kad trebaju dodatne ambulante, ili ako se poveća broj pacijenata pa se nema gdje sa njima, kao kroz period vrhunca epidemije COVIDA 19.

“Zapitajmo se da li je normalno i prihvatljivo da glavni grad Podgorica, sa 243 hiljada zdravstvenih osiguranika (procjena iz prošle godine), kao i ostale zdravstvene institucije u Crnoj Gori koji su svoje pacijente slali na hospitalni tretman nemaju Kliniku za psihijatriju u KCCG”, rekla je Pavličić.

Ona je kazala da se svjediči povećanoj incidenciji mentalnih oboljenja i niza poremećaja koji idu uporedo i sa krizama koje pogađaju svijet, pa i Crnu Goru.

Pavličić je pitala da li je u redu za sve porodice koje, pored teškoće što imaju pacijenta na psihijatriji, moraju da putuju za Nikšić ili Kotor kako bi ih posjetili i obskrbili sa potrebnim stvarima.

Ona je pitala i da li je u redu da oni koji nijesu u stanju da brinu o sebi bivaju skrajnuti u neuslovne prostorije.

“Sigurni smo da svi mi nećemo dozvoliti da pacijenti sa mentalnim oboljenjima budu diskriminisani u sistemu zdravstva, jer su vulnerabilna grupa pacijenata i posebno zaslužuje human pristup i ambijent primjeren čovjeku koji je u stanju potrebe za zbrinjavanjem pred nizom mentalnih teškoća”, istakla je Pavličić.

To je, prema njenim riječima, u više navrata utvrdio i Zaštitnik ljudskih prava i sloboda Crne Gore.

Kako je saopštila, druge klinike KCCG raspolažu modernim ambijentalnim prostorom, tehnikom i telemedicinom ravnoj klinikama u Evropi, dok Klinika za psihijatriju ili „mala klinika u parku“ kako je kolokvijalno zovu, ima krov koji prokišnjava i nijesu joj obezbijedjeni osnovni uslovi za rad u okviru KCCG.

“Pozivamo sve koji su u mogućnosti, da pomognu Klinici za psihijatriju KCCG, da svojim donacijama daju doprinos da se krov stare zgrade psihijatrije popravi, a pacijenti sa mentalnim poremećajima borave u uslovima dostojnim čovjeka”, apelovala je Pavličić.

Ona je navela da je u pitanju doprinos ne samo materijalne prirode, već nadasve humane.

Tim činom, prema njenim riječima, omogućiće se toj ranjivoj kategoriji kao i njihovim porodicama da se liječe i borave u svom gradu, a prostorije će ostati funkcionalne i za neku drugu upotrebu po otvaranju nove klinike za psihijatriju.

Ona je rekla da rješenje postoji, dodajući da je Građevinski fakultet UCG imenovao komisiju za procjenu, 04. aprila prošle godine.

Nalazom te komisije je, kako je Pavličić pojasnila, utvrđeno da krovnu konstrukciju koja se nalazi iznad Klinike za psihijatriju, locirane u parku Petrovića, treba hitno sanirati, a djelove ranijih urušenih klinika za dermatovenerologiju i neurologiju srušiti i otkloniti.

Kako je saopštila, na taj način bi se stvorile pretpostavke da uz sanirani krov i bočne zidove i određene radove nakon toga ova institucija bude potpuno funkcionalna.

“Vrijeme izvođenja čitavog posla ne bi trajalo duže od dva mjeseca, a cijena radova koje su procijenili u aprilu prošle godine je iznosila oko 89,4 hiljade EUR bez PDVa a za korisnu površinu oko 500 m2 klinike”, kaže se u autorskom tekstu.

Kako se dodaje, sadašnji menadžment KCCG je dao dozvolu i otvorio žiro račun za donacije zainteresovanih gradjana iz Crne Gore i dijaspore, a instrukcije se nalaze u dnu teksta.

Pavličić je navela da je dobrodošla i pomoć zainteresovanih građevinskih kompanija i Opštinskih službi Podgorice koje svojom djelatnošću mogu da pomognu kroz sprovodjenje liste predviđenih gradjevinskih radova od strane Gradjevinskog fakulteta UCG, a nakon obraćanja KCCG i njihove pisane saglasnosti.

Ona je pozvala i svoje kolege zdravstvene radnike u KCCG i sistemu zdravstva Crne Gore, da opredjeljivanjem jedne svoje dnevnice podrže akciju „Za krov psihijatrije“ i pokažu da svi treba da se pomažu i da imaju jednaka prava da se liječe u humanim uslovima.

“A naročito oni koji su vulnerabilne grupe kao što su pacijenti sa mentalnim poremećajima”, istakla je Pavličić.

Ona je kazala da se humanost jednog društva mjeri time koliko su u stanju da pomognu onome koji bi volio da mu pomoć nije potrebna.

“Takvih je sve više, a mi kao društvo, od pojedinaca, radnika, humanista do kompanija i Mistarstva zdravlja CG i Opštinskih organa Podgorice – kao i mnogo puta do sada možemo da se okupimo oko zajedničkog cilja i učinimo da ljudi oko nas ne pate, i da im se obezbijedi adekvatna pomoć”, rekla je Pavličić.

Ona je zamolila sve koji šalju donacije ili učestvuju u akciji za „Krov psihijatrije“ da to u svojim uplatama i naglase u dijelu svrha uplate.

Donacije iz Crne Gore se mogu uplatiti na žiro računu Erste banke 540-11835-45, sa svrhom uplate – “Krov psihijatrije”.

Predloge za sanacije od građevinskih firmi i ostalih službi grada Podgorice slati na adresu [email protected] ili na broj telefona 00382 69184115

