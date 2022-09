Pauza u pregovorima oko formiranja nove vlade

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret URA spreman je da odustane od kontrolnog paketa u novoj vladi, ali ne i od borbe protiv organizovamog kriminala i korupcije, saopštio je izvršni direktor te stranke Zoran Mikić.

Pregovori u političkih subjekata koji su osvojili većinu na izborima 2020. godine o formiranju nove vlade počeli su jutros, a nakon više od sat uslijedila je pauza.

Mikić je novinarima u Skupštini rekao da je 19. avgusta devet poslanika URA, Socijalističke narodne partije (SNP) i Civisa ponudilo rekonstrukciju Vlade.

“Logičan slijed je bio da ona većina koja srušila vladu, ponudi rješenje i formira novu vladu.

Mi smo prihvatili da dođemo na sastanak i da kroz dogovor nađemo izlaz iz aktuelne političke krize”, kazao je Mikić.

Prema njegovim riječima, na prvom sastanku rečeno je da devet poslanika URA-e, SNP-a i Civisa ne mogu da predlažu imena.

“Smatramo da, nakon svega što smo uradili za dvije godine, treba da ti isti kadrovi budu u sektoru bezbjednosti. Smatramo da predstavnici manjinskih partija moraju da budu u vladi”, naveo je Mikić.

Ona je rekao da je, nakom svih sastanaka potpuno logično da kolege iz Demokrata i Demokratskog fronta (DF) naprave dogovor i da oni kažu šta treba da pripadne koaliciji Crno na bijelo.

“Mi ćemo se u vrlo kratkom roku o tome izjasniti na našim organima. Ako već danima pokušavamo da pravimo ustupke, smatramo da je jedini cilj pojedinih kolega bio da Abazović ne bude premijer”, rekao je Mikić.

On je istakao da najveće grupacije treba da se dogovore “i neka ne kriju svoju nemogućnost da se dogovore iza nas”.

“Mi danas čekamo dogovor DF-a i Demokrata, neka oni odrede šta pripada koaliciji Crno na bijelo.

Smatramo da je neodgovorno da kolege koje plediraju da imaju predsjednika Skupštine još nijesu iznijeli nijedno ime”, poručio je Mikić.

Poslanik URA-e Miloš Konatar kazao je da su manjinske partije podržale da lider te stranke Dritan Abazović bude mandatar, i to je, kako je rekao, bio način da manjine ostanu u vladu.

“Pavićević je predložio da ne moraju da imaju “kontrolni paket”, nego pola pola, i da (Miodrag) Lekić ima zlatni glas”, rekao je Konatar.

Konatar je rekao da će se URA, shodno ponudi Demokrata i DF-a, dogovoriti.

“Od ovoga momenta Crno na bijelo nije prepreka dogovoru. Neka se dogovore Demokrate i DF. Nijesmo spremni da se odreknemo borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, integracije manjina u vladu i nastavka evropskog puta Crne Gore”, rekao je Konatar.

Lider Prave Crne Gore, Marko Milačić, kazao je da su u toku sastanka imali “potpunu konkretizaciju”, i da su kolege iz DF-a dale svoje predloge za određene resore, što su uradili i Demokrata i URA-e.

“Ovo što sada radi URA je klasična sabotaža dogovora. O kakvom zlatnom glasu pričamo, mi treba da vodimo državu, ne igramo fudbal. Pozivam Konatara, Mikića, Pavićevića i Abazovića da dođu na sastanak, da zajedno dogovorimo vladu, Skupštinu”, naveo je Milačić.

Lider Ujedinjene Crne Gore, goran Danilović, pozvao je sve da se pojave na sastanku u 13 sati i 30 minuta.

“Svi smo dobili priliku šta bi voljeli i koje mjesto u vladi. Odbio sam o tome da dogovorim i ne vidim da bi ti sa po jednim mandatom trebali da dobiju po resor”, rekao je Danilović.

