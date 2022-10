Partije nijesu uspjele da EU integracije stave iznad partijskih interesa

Podgorica, (MINA) – Partije u Crnoj Gori nijesu uspjele da evropske integracije stave iznad uskopartijskih interesa, ocijenila je predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Ona je, na radnom doručku sa šeficom Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Oanom Kristinom Popom i ambasadorima država članica Unije, kazala da je ključna stvar koja je obilježila period od početka godine, ali i nakon parlamentarnih izbora, duboka polarizacija i nepovjerenje između i unutar političkih partija i koalicija.

To je, kako je rekla Đurović, precizno notirano u Izvještaju Evropske komisije (EK), a odrazilo se i na rad Skupštine.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Đurović je istakla da su okupljeni ambasadori dokazani prijatelji i partneri Crne Gore.

Osvrnuvši se na ovogodišnji izvještaj EK o Crnoj Gori, Đurović je navela da je njime potvrđeno dobro razumijevanje EU sveukupnih društveno-političkih kretanja u Crnoj Gori.

Ona je kazala da Crna Gora nije ispunila očekivanja EK i država članica kada su u pitanju reforme u oblasti pravosuđa.

“Đurović je akcentovala da partije nijesu uspjele da stave evropsku integraciju iznad uskopartijskih interesa”, kaže se u saopštenju.

Ona je podsjetila da je u julu inicirala dijalog lidera parlamentarnih partija, koji je protekao u veoma dobroj atmosferi, ali su dešavanja koja su uslijedila, nažalost, zaustavila nastavak tog procesa.

“Takođe, najavila je da će nakon lokalnih izbora u 14 opština ponovo inicirati dijalog na nivou predsjednika parlamentarnih partija”, kaže se u saopštenju.

Ona je kazala da konstruktivan i inkluzivan dijalog jedini put da se postigne politička stabilnost i nastavi suštinski napredak u ključnim reformama, posebno u dijelu izborne i pravosudne reforme i borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Ambasadori država članica EU u Crnoj Gori su, kako se navodi, izrazili zabrinutost zbog aktuelne političke situacije u Crnoj Gori.

Oni su kazali da očekuju da će svi politički akteri pronaći način da rade zajedno iznad partijskih interesa kako bi ostvarili napredak u evropskoj agendi Skupštine.

“Takođe, izrazili su interesovanje za predstojeću sjednicu Skupštine na kojoj treba da se izaberu četiri sudije Ustavnog suda i ukazali da je sprovođenje pravosudnih reformi od ključne važnosti za dalji napredak Crne Gore na putu ka EU”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je zajednički konstatovano da je Crna Gora i dalje predvodnica u procesu evropskih integracija.

“I da je potrebno da svi politički akteri maksimalno doprinesu kako bismo što prije postali članica EU, što je suštinski značajno za građane koji u velikom procentu podržavaju pristupanje evropskoj porodici naroda”, navodi se u saopštenju.

