Partije da sarađuju da bi Crna Gora što prije bila spremna za članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora mora iskoristiti snažnu podršku građana Evropske unije (EU) integracijama i važno je da sve političke partije sarađuju kako bi država što prije bila spremna za punopravno članstvo u Uniji.

To je poručeno sa sastanka predsjednika Bošnjačke stranke (BS) Ervina Ibrahimovića i sekretara za međunarodne odnose te partije Admira Šahmanovića sa poslanikom Evropskog parlamenta (EP) i predsjedavajućim Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Vladimirom Bilčikom.

Kako je saopšteno iz BS, Ibrahimović i Bilčik su razgovarali o aktuelnim političkim temama, sa posebnim fokusom na proces evropskih integracija Crne Gore, dinamiku sprovođenja reforimi i predstojeći Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila u poglavljima 23 i 24 (IBAR).

“Ibrahimović i Bilčik saglasili su se da Crna Gora mora iskoristiti snažnu podršku gradjana EU integracijama te da je u tom kontekstu veoma važno da sve političke partije sarađuju kako bi Crna Gora što prije bila spremna za punopravno članstvo u EU”, navodi se u saopštenju BS.

Ibrahimović je istakao da BS snažno podržava evropske integtacije, kao i sa njima povezane reforme.

On je dodao da je za BS ulazak Crne Gore u EU jedan od najvažnijih programakih ciljeva.

Ibrahimović je istakao da je BS uvijek imala konstruktivan prostup kada su u pitanju EU integracije, dodajući da će tako biti i ubuduće.

Bilčik je zahvalio na doprinosu i konstruktivnosti BS u procesu EU integracija i naglasio da je ta stranka, kao članica Evropske narodne partije (EPP), jedan od važnih mostova saradnje Crne Gore sa EU institucijama.

“I za Crnu Goru i za EU, važna je dinamika reformi i eurooptimizam u Crnoj Gori”, rekao je Bilčik.

