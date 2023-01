Parlament 4. februara o izmjenama Zakona o državnom tužilaštvu

Podgorica, (MINA) – Izmjene Zakona o državnom tužilaštvu, kojim je predviđeno da mandat vršioca dužnosti (v.d.) Vrhovnog državnog tužioca (VDT) može trajati do izbora čelnika tužilaštva u punom mandatu, crnogorski parlament razmatraće 4. februara.

Kako je saopšteno iz Skupštine, to će biti jedina tačka dnevnog reda prvog vanrednog zasijedanja.

Važećim Zakonom predviđeno je da se v.d. VDT-a bira na šest mjeseci.

Predlogom izmjena predviđeno je da se mandat v.d. ne ograničava na dva uzastopna po šest mjeseci, već da može trajati do izbora VDT-a u punom mandatu.

U Vladinom obrazloženju se ističe da se donošenju Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o Državnom tuzilaštvu pristupilo na inicijativu Tuzilačkog savjeta, u cilju unapređenja zakonskih odredbi koje se odnose na prestanak mandata VDT-a i određivanje v.d.

