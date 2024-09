Pacijenti i zaposleni Klinike za psihijatriju uselili se u novi objekat

Podgorica, (MINA) – Pacijenti i zaposleni Klinike za psihijatriju Kliničkog centra Crne Gore (KCCG) danas su se uselili u novi objekat koji nosi ime po doktoru Dušanu Kosoviću, nakon 50 godina boravka u neuslovnom montažnom objektu, saopšteno je iz KCCG.

Iz te zdravstvene ustanove su rekli da to znači da zaposleni i pacijenti od danas borave na klinici koja je sagrađena i opremljena po najvišim međunarodnim standardima i u koju je uloženo više od sedam miliona EUR.

Oni su kazali da će se već zakazani pregledi od ponedjeljka obavljati u ambulantama nove klinike.

Iz KCCG su zahvalili Upravi za državnu imovinu, Sekretarijatu za urbanizam Glavnog grada i svim ostalim nadležnim institucijama koje su pomogle da se administrativne procedure završe u kratkom roku.

Kako su naveli, Klinika je, dok je bila smještena u neuslovnom objektu u Parku Petrovića, imala samo sedam bolesničkih soba u kojima je bilo smješteno 40 postelja.

„Dok nova zgrada ima 20 soba sa 57 bolesničkih postelja, od kojih je oko 12 predviđeno za dječiju psihijatriju, a ima i sve neophodne sadržaje za savremeno liječenje pacijenata sa mentalnim problemima“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da će novi objekat, pored savremenih uslova boravka, obezbijediti uvođenje novih zdravstvenih usluga toj kategoriji pacijenata.

Time će, kako su rekli iz KCCG, značajno unaprijediti pružanje zdravstvenih usluga iz oblasti mentalnog zdravlja.

“O značaju ovog projekta najbolje govore činjenice da je ovo prvi moderan objekat u Crnoj Gori za liječenje osoba sa mentalnim problemima u kojem će prvi put biti obezbijeđeno i bolničko liječenje naših najmlađih pacijenata”, navodi se u saopštenju.

Iz KCCG su kazali da su do sada za bolničko liječenje najmlađe pacijente upućivali u referentne centre u regionu.

