Otvaranje pregovora odlična vijest za region i Evropu

Podgorica, (MINA) – Otvaranje pregovora o članstvu sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom odlična je vijest za region i Evropu, kazao je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je rekao da je to korak bliže evropskoj porodici za Zapadni Balkan.

“Čestitke susjedima i prijateljima. Evropska unija je naš siguran dom u kojem će sve naše različitosti i osobenosti biti poštovane i zaštićene”, naveo je Đukanović na Tviteru.

