Otvaranje ambasade u Tokiju tokom ove godine

Podgorica, (MINA) – Otvaranje ambasade u Tokiju prioritet je za Crnu Goru, kazao je premijer Milojko Spajić i dodao da se nada da će to biti urađeno tokom ove godine.

On je u intervjuu za japanski Jomiuri Šinbun kazao da se nada daljem produbljivanju odnosa Crne Gore i Japana.

Kako je saopšteno iz Vlade, Spajić je istakao da je otvaranje ambasade u Tokiju prioritet za Crnu Goru i rekao da će raditi na njenom otvaranju u najskorijem roku.

On je kazao da se nada da će i Japan otvoriti svoju ambasadu u Podgorici.

Kada je riječ o vanjskoj i bezbednosnoj politici, Spajić je rekao da Crna Gora cijeni dobre odnose sa demokratskim zemljama poput Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije (EU) i Japana.

On je podsjetio da je Crna Gora članica NATO-a od 2017. godine i da očekuje pristupanje EU do 2028. godine.

Kako je naveo, Crna Gora ima dobre odnose i sa Srbijom i sa Kosovom, pa se očekuje da će igrati važnu ulogu u izbjegavanju destabilizacije na Balkanu.

„Stabilnost u obije zemlje je bitna i za stabilnost Crne Gore. Crna Gora može igrati važnu ulogu u nalaženju kompromisa“ rekao je Spajić.

