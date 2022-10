Otkrivene plantaže marihuane na Vrmcu, uhapšene dvije osobe

Podgorica, (MINA) – Kotorska policija otkrila je plantaže marihuane na brdu Vrmac i uhapsila dvije osobe koje se sumnjiče za neovlašćenu proizvodnju, držanje i stavljanje u promet opojnih droga.

Iz Uprave policije je saopšteno da je uhapšen državljanin Albanije sa boravkom u Tivtu R.B. (22), i državljanin Crne Gore sa prebivalištem u Tivtu F.B. (20), kojem se na teret stavlja i krivično djelo nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

Navodi se da je kotorska policija na brdu Vrmac, u bokokotorskom zalivu, pronašla dvije plantaže marihuane sa 286 stabljika.

„Na pronađenim plantažama određeni dio stabljika je zatečen u fazi sušenja, dok je manji dio zatečen u fazi sazrijevanja“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, službenici Odjeljenja bezbjednosti Kotor su pretresli stan koji koriste R.B. i F.B. i pronašli pištolj „Pietro Bereta“ kalibra 7,65 milimetara, oko 100 grama marihuane, i deset stabljika te opojne droge.

U policiji sumnjaju da su R.B. i F.B, sa još jednom, za sada nepoznatom osobom, zasadili i uzgajali marihuanu sa namjerom da je stave u promet na tržištu.

Navodi se da policija sprovodi aktivnosti na identifikaciji i lociranju treće osobe.

Kako su kazali iz policije, pronađena droga i oružje biće upućeni na vještačenje u Forenzički centar u Danilovgradu.

“R.B. i F.B. su uz krivičnu prijavu privedeni tužiocu u Višem državnom tužilaštvu koji im je, nakon saslušanja, donio rjesenja o zadržavanju do odluke sudije za istragu Višeg suda u Podgorici”, navodi se u saopštenju.

