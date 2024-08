Otklonjen kvar na aparatu za magnetnu rezonancu

Podgorica, (MINA) – U Institutu za bolesti djece otklonjen je kvar na aparatu za magnetnu rezonancu (MR) i on je sada u punoj funkciji, saopštili su iz Kliničkog centra Crne Gore (KCCG).

Iz KCCG su rekli da pacijenti nastavljaju dijagnostiku prema zakazanim terminima.

“Svi pacijenti, koji su imali zakazan pregled u periodu kada je aparat bio u kvaru, biće obaviješteni o novom terminu snimanja, koje će se obaviti u najkraćem mogućem roku”, navodi se u saopštenju.

