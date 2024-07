Osumnjičenom za seksualno uznemiravanje određeno zadržavanje

Podgorica, (MINA) – Osnovno državno tužilaštvo (ODT) u Kolašinu odredilo je zadržavanje C.M, osumnjičenom za krivično djelo seksualno uznemiravanje.

Iz tog tužilaštva saopštili su da je, prema navodima krivične prijave, osumnjičeni seksualno uznemiravao oštećenu, posebno ranjivu zbog svoje životne dobi.

ODT je rješenje o zadržavanju donijelo danas.

