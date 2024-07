Osumnjičen za ugrožavanje sigurnosti Kovačevića

Podgorica, (MINA) – Službenici nikšićke policije podnijeli su krivičnu pijavu protiv Đ.M. (31) zbog sumnje da je ugrozio sigurnost predsjednika opštine Nikšić Marka Kovačevića, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da je krivičnu prijavu nikšićka policija podnijela u saradnji sa službenicima Sektora za borbu protiv kriminala – Grupe za suzbijanje krivičnih djela visokotehnološkog kriminala.

„Podnijeta je krivična prijava protiv Đ.M. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ugrožavanje sigurnosti, na način što je kao kreator i korisnik naloga na jednoj društvenoj mreži, koristeći istu upućivao prijeteće komentare Kovačeviću“, kaže se u saopštenju policije.

