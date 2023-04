Ostojiću određen pritvor do 30 dana

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici Suzana Mugoša odedila je pritvor do 30 dana smijenjenom predsjedniku Revizorskog odbora Luke Bar Milošu Ostojiću, zbog opasnosti za ponavljanja krivičnog djela izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje.

To je Portalu RTCG kazala samostalna savjetnica za odnose sa javnošću Višeg suda u Podgorici, Marija Raković.

Ostojić je uhapšen 22. aprila zbog sumnje da je izvršio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje.

On je na Fejsbuku /Facebook/ vrijeđao Bošnjake.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS