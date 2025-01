Osnovni sud: Nema osnovane sumnje da je V.R. seksualno uznemiravao djevojčicu

Podgorica, (MINA) – Sudija za istragu Osnovnog suda u Podgorici odbio je predlog Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) za određivanje pritvora V.R., osumnjičenom za seksualno uznemiravanje maloljetne djevojčice u gradskom autobusu.

U saopštenju podgoričkog Osnovnog suda navodi se da nema osnovane sumnje da je V.R. izvršio krivično djelo seksualno uznemiravanje i dodaje da je on pušten da se brani sa slobode.

“Na video snimku na kojem tužilaštvo temelji osnovanu sumnju ne vidi se bilo kakvo ponašanje osumnjičenog koje je seksualne prirode i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće, zastrašujuće, degradirajuće ili uvredljivo okruženje po bilo koje lice koje se nalazi kritičnom prilikom u predmetnog autobusu”, kaže se u saopštenju suda.

Kako se dodaje, osumnjičeni je negirao krivično djelo koje mu je stavljeno na teret, tvrdeći da je u autobusu sve vrijeme bio ispred djevojčice i sigurno joj nije prilazio i stajao iza nje.

“Niti se donjim dijelom tijela prislonio uz njen donji dio tijela, niti je taj dio tijela pomjerao lijevo – desno”, naveli su iz suda ukazujući na izjavu osumnjičenog.

Oni su pojasnili da se iz video snimka koji je sadžan u spisima predmeta i na kojem ODT temelji osnovanu sumnju ne može izvesti zaključak da je osumnjičeni “preduzeo bilo koju radnju seksualnog uznemiravanja u odnosu na bilo koje od dva ženska lica koja se vide naspram njega na početku video snimka”.

Kako su kazali iz Osnovnog suda, osim gužve u autobusu, koja je nastupila spontano ulaskom novih putnika u već popunjeni autobus, na snimku se ne vidi bilo koji oblik neželjenog verbalnog, neverbalnog ili fizičkog ponašanja osumnjičenog.

“A koje je seksualne prirode i kojim se želi povrijediti dostojanstvo nekog lica ili grupe lica, odnosno kojim se postiže takav učinak”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da se ne vidi bilo kakvo ponašanje osumnjičenog koje je seksualne prirode i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće, zastrašujuće, degradirajuće ili uvredljivo okruženje.

“Jasno se na ovom snimku može vidjeti i da je žensko lice koje je bilo okrenuto u pravcu kretanja

autobusa reagovalo nakon što je sa lijeve strane tijela slučajno dodirnuto od strane novopridošlog ženskog lica, kada je svoj pogled usmjeravalo u pravcu osumnjičenog”, kaže se u saopštenju.

Iz Osnovnog suda su kazali da je ona sličnu reakciju imala i nakon što je, zbog gužve, dodirnuta za vrijeme dok je bila fokusirana na

mobilni telefon.

“Dakle, kako ne postoji osnovana sumnja da je osumnjičeni izvršio krivično djelo stavljeno mu na teret, to nedostaje materijalnopravni uslov za određivanje pritvora zbog čega je predlog i odbijen kao neosnovan”, zaključuje se u saopštenju.

