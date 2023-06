Osnovci pokazali da poznaju EU

Podgorica, (MINA) – Đaci osnovnih škola su radovima pokazali da poznaju Evropsku uniju (EU) i da svoju budućnost vide u porodici evropskih država i naroda, poručeno je na uručivanju nagrade pobjednicima konkursa „Zamisli budućnost“.

Generalni sekretarijat Vlade raspisao je konkurs za učenike crnogorskih osnovnih škola povodom obilježavanja Dana Evrope, a radove u formi likovnih crteža, videa i fotografije poslalo je 159 učenika.

Na konkursu su, kako je saopšteno iz Generalnog sekretarijata Vlade, pobijedile učenice šestog razreda Osnovne škole (OŠ) „Boško Strugar“ iz Ulcinja Isra Mollabeqiri, OŠ „Milorad Musa Burzan“ iz Podgorice Đina Preradović i petog razreda OŠ „Boško Strugar“, Ksenija Knežević, i one su nagražene biciklima.

Nagrade su im uručili generalni sekretar Vlade Boris Marić i državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova Milena Žižić.

Marić je istakao da ova generacija mladih predstavlja buduće građane EU i da treba da iskoriste sve prilike, posebno u oblasti obrazovanja kroz razvijanje kritičkog mišljenja koje stiču u porodici i zajednici.

On je poručio je da je suština procesa evropske integracije stvaranje otvorenog društva koje će razvijati šanse za mlade da sjutra preuzmu i vode društvo na najbolji način.

„Vi ste pokazali ne samo znanje koje je zavrijedilo nagrade nego i da se na zdrav način bavite ovom temom“, kazao je Marić.

Žižić je rekla da je zadovoljna odzivom djece na konkursu ida su djeca pokazala da dosta znaju o EU i koristima koje članstvo donosi.

„Naš cilj je da radimo što više i bolje i da Crnu Goru približimo EU, upravo zbog vas mladih. Vaše je da učite i date najbolje od sebe“, poručila je Žižić.

Pobjednice konkursa su kazale da put prema EU doživljavaju kao težak, ali da svaki napor prema tom cilju vrijedi jer donosi bolju budućnost.

