Osigurati veći nivo bezbjednosti u obrazovnim ustanovama

Podgorica, (MINA) – Mreža Savjeta roditelja Crne Gore zatražila je od premijera Milojka Spajića i ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića da iniciraju konkretne korake kako bi se osigurao veći nivo bezbjednosti u obrazovnim ustanovama.

Iz Mreže Savjeta roditelja Crne Gore saopštili su da su danas na adrese odgovornih za bezbjenost u državi poslali urgenciju jer, kako su rekli, ni nakon desetine poslatih e-mailova Ministarstvu unutrašnjih poslova i Spajiću i dalje nijesu dobili nikakav odgovor.

Zbog toga su, kako su kazali, uputili i zvaničnu urgenciju, u nadi da će institucije konačno reagovati.

U urgenciji upućenoj Spajiću i Šaranoviću navodi se da su na njihove adrese poslate desetine identičnih e-mailova od savjeta roditelja škola širom Crne Gore.

To, kako su rekli iz Mreže Savjeta roditelja, ukazuje na ozbiljnost i značaj tog pitanja za roditelje i djecu širom države.

Oni su naveli da izostanak odgovora, kao i nedostatak bilo kakvih preduzetih koraka, doživljavaju kao zabrinjavajući znak neodgovornosti prema djeci i građanima države.

“Očekujemo da se sa dužnom pažnjom i hitnošću osvrnete na naše zahtjeve i inicirate konkretne korake kako bismo osigurali veći nivo bezbjednosti u obrazovnim ustanovama”, piše u urgenciji.

Navodi se da roditelji i djeca zaslužuju jasnu komunikaciju i konkretnu akciju institucija koje su odgovorne za njihovu sigurnost.

“Molimo vas da nam što prije odgovorite i obavjestite nas o daljim koracima koji će biti preduzeti”, naveli su iz Mreže Savjeta roditelja Crne Gore.

