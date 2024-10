Opština Nikšić predala kandidaturu za titulu Evropske prijestonice kulture

Podgorica, (MINA) – Opština Nikšić zvanično je predala aplikacionu knjigu za titulu Evropske prijestonice kulture u 2030. godini, pod nazivom Nikšić 2030 – Otvoreni grad.

Kako je saopšteno iz Kancelarije za Evropsku prijestonicu kulture Nikšić 2030, u izradi aplikacije učestvovali su međunarodni i domaći eksperti i kulturna scena Nikšića.

„Sam koncept projekta inspirisan je radijalnim urbanističkim planom Nikšića, koji je nastao na idejama otvorenosti i povezivanja, po uzoru na važne evropske centre tog vremena“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, neposredno prije formalne predaje, predsjednik Opštine Marko Kovačević i koordinator kandidature Mato Uljarević sastali su se u Briselu sa Fatimom Zibu, koordinatorkom kandidature grada Brisela za istu titulu, i razmjenili planove za razvoj partnerstava između Nikšića i Brisela u kontekstu gradova Evropskih prijestonica kulture u 2030.

Inicijativu da Nikšić uđe u proces kandidature za tu titulu usvojio je lokalni parlament u decembru prošle godine bez glasova protiv, a prije nekoliko dana formalnu podršku projektu dala je i Vlada.

„Koncept aplikacije podrazumjeva uključivanje umjetnika i organizacija iz svih djelova Crne Gore u ovaj projekat, pa će tako Nikšić Evropska prijestonica kulture biti važan korak za čitavu državu“, navodi se u saopštenju.

Povodom predaje aplikacije, Kovačević je istakao da se benefiti koje donosi status grada kandidata vide već sada, kroz mnoge mogućnosti za međunarodnu saradnju koje su se otvorile kroz proces.

„Kovačević će već sljedeće sedmice, zajedno sa timom Nikšić 2030, učestvovati na jednoj od najvažnijih evropskih konferencija u oblasti kulturnih politika i EPK – Culture Next koja se održava u rumunskom gradu Klužu“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da time Nikšić stiče pravo da postane član te međunarodne mreže gradova Evropskih prijestonica kulture i gradova kandidata.

Uljarević je istakao da je Nikšić jedan od prvih gradova u Crnoj Gori koji je usvojio Program razvoja kulture i jedan od rijetkih gradova kandidata koji već u prvoj fazi kandidature imaju usvojenu kulturnu strategiju, ali i jasnu podršku sa državnog nivoa, čime se značajno povećavaju šanse za ulazak u finale.

Iz kancelarije Nikšić 2030 rekli su da su ponosni na ogroman posao koji su uz podršku Opštine završili tokom prethodnih godinu dana.

„Motivisali smo i ujedinili oko ove vizije sve građane i kulturnu scenu, postavili temelje za strateški razvoj grada u oblasti kulture, podstakli inovativne koncepte i projekte i pokrenuli partnerstva sa više evropskih gradova“, kaže se u saopštenju.

Iz kancelarije Nikšić 2030 rekli su da vjeruju da će, bez obzira na konačan rezultat, ovaj projekat biti prekretnica u kulturnom i društvenom razvoju grada.

Do kraja novembra biće poznato da li je grad ušao u finale takmičenja.

