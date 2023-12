One i COK pokazali koliko je važna snaga zajedništva

Podgorica, (MINA) – One i Crnogorski olimpijski komitet (COK) su, kroz parterstvo tokom prethodne godine, pokazali koliko je važna snaga zajedništva, i nizom aktivnosti promovisali su olimpijske vrijednosti, stvarajući mrežu koja će bodriti crnogorske olimpijce, saopšteno je iz te kompanije.

Iz kompanije One kazali su da su sve zajednički pređene milje tek početak, jer je u narednoj, olimpijskoj godini, potrebno dostići brojne zacrtane ciljeve.

„Onaj najvažniji je opet zajedništvo, namjera da na ljeto svi budemo jedan tim, koji iz punog glasa navija za naše predstavnike na Olimpijskim igrama u Parizu“, navodi se u saopštenju.

Predsjednik COK-a Dušan Simonović rekao je da, kao krajnji rezultat, priželjkuju i već vide pozitivan uticaj na mlade u Crnoj Gori, kao i na cjelokupno crnogorsko društvo.

Taj uticaj, kako je dodao, ogledaće se u širokoj podršci crnogorskim olimpijcima na Igrama koje će se održati ovog ljeta u Parizu, gradu domaćinu Olimpijskih igara naredne godine.

„Naš željeni rezultat je kohezija, zajedništvo i radost zbog sportskih uspjeha nacionalnih predstavnika na narednim Olimpijskim igrama “, naveo je Simonović.

Iz kompanije One istakli su da su ponosni na saradnju sa COK-om.

U toj kompaniji smatraju da zajedno čine tim koji vjeruje u fer-plej, inspiraciju i zajedništvo, i u toj mreži povezuju sve ono što je važno za crnogorsko društvo.

izvršni direktor kompanije One Branko Mitrović rekao je da u tom timu vjeruju da sve počinje od ljubavi i vjere u ideale.

„Kada se iskra pojavi, ona dobija sve veću snagu, i tako ovu trku nastavljamo da osvajamo zajedno, koristeći svoje pune potencijale, preskačući na toj stazi 5G brzinom i najizazovnije prepone“, kazao je Mitrović.

On je poručio da za njih taj put ne podrazumijeva samo filantropiju i materijalna sredstva, već i inspiraciju i propagiranje pravih vrijednosti u koje One istinski vjeruje.

Kako je saopšteno, kao Olimpijska mreža tokom godine za nama, kroz niz aktivnosti povezanih jednom željom, One i COK su promovisali olimpijske vrijednosti, stvarajući mrežu koja će bodriti olimpijce.

To su, kako se navodi, učinili kroz projekat „Uči, saznaj i pokreni se “, u koji su se, pored njih, uključila i ministarstva u čijem su resoru prosvjeta i sport.

„Zamišljen da integriše sve tri dimenzije, poslužio je kao idealna platforma za uvezivanje donacija opreme za nastavni predmet fizičko vaspitanje školama u zemlji i časova na kojima su profesori fizičkog naši olimpijci, ali i nešto drugačijih časova čiji je cilj bilo znanje i razumijevanje“, kaže se u saopštenju.

Generalni sekretar COK-a Igor Vušurović rekao je da su željeli da, u trenucima kada kao društvo svjedočimo mnogim negativnim pojavama koji se tiču djece i mladih, pokažu da olimpijske vrijednosti ne važe samo za sportske terene.

„Serijal emitovan na gotovo svim televizijskim stanicama sa nacionalnom frekvencijom, kao i širom osnovnih i srednjih škola u okviru nastave odjeljenske zajednice, obradio je pet krucijalnih tema za njihovo odrastanje, poput vršnjačkog nasilja, previsokih očekivanja, tolerancije, upotrebe tehnologije“, naveo je on.

Vušurović je kazao da su ponosni što su video časovi, u kojima su edukatori bili poznati crnogorski sportisti, bili na raspolaganju cjelokupnom školskom sistemu Crne Gore.

Navodi se da je, na talasu inicijative, uspješno promovisan sport u školama.

Iz kompanije One rekli su da su donacije opreme za fizičko dobile Osnovna škola „Njegoš“ na Cetinju i Srednja mješovita škola „Braća Selić“ u Kolašinu, dok će do Nove godine, One i COK karavan posjetiti i školu „Boško Strugar“ i obradovati ulcinjske osnovce.

„Pokret, kao najvažniji u priči o sportu, bio je tema časova fizičkog u tim školama, kada su djeca sa atletičarkom Marijom Vuković, teniserkom Dankom Kovinić, te rukometašicom Katarinom Bulatović i odbojkašem Igorom Vušurovićem učili, ali i sami otkrivali šta znaju i koliko vole sport“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je „Let’s move” bio slogan ovogodišnjeg Olimpijskog dana, čiji je dio ove godine bila i kompanija One.

U olimpijskoj godini, kako su najavili iz tom tima, “Puno toga tek slijedi”.

Oni su podsjetili da se zajedništvom i istrajnošću uvijek stiže do najboljih rezultata.

„A kako bi godinu saradnje zaokružili na pravi način, One je zajedno sa crnogorskim olimpijcima kroz svoju Novogodišnju kampanju pripremio pravu olimpijadu nagrada“, navodi se u saopštenju.

Direktorica za komercijalnu strategiju i razvoj proizvoda u kompaniji One, Ana Mihailović, kazala je da su željeli da i kroz Novogodišnju kampanju sa korisnicima podijele priču o saradnji koju su u prethodnoj godini brižljivo gradili sa crnogorskim sportistima i sportiskinjama.

„Uz poruku da je uz One svaki petak Nova godina, pozivamo naše korisnike da učestvuju u digitalnoj igrici, jer je tokom decembra i januara svako “grebanje” dobitno”, navela je Mihailović.

Kako je saopšteno, pored toga, u duhu praznika kompanija One donosi i značajne popuste na atraktivne modele telefona do čak 300 EUR, kao i pet puta više interneta u odnosu na inicijalnu kvotu u okviru komercijalnih paketa.

